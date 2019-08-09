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شاهد.. محافظ شقراء بين المواطنين يتفقد سوق المواشي ويدشن حقيبة الأضحية

زار مسلخ البلدية ومكتب خدماتها وخيمة الضيافة.. من استقبال الذبائح حتى تسليمها

تصوير: علي دهل

قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله بن محمد البواردي، بتفقد سوق المواشي بشقراء ومسلخ البلدية الرئيسي، وزار مكتب خدمات البلدية وخيمة الضيافة، ودشن توزيع حقيبة الأضحية، كما التقي عددًا من المواطنين ورواد السوق، برافقة رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني.

وتفصيلًا، بدأ محافظ شقراء، جولته بتفقد مسلخ البلدية الرئيسي، واطلع على المسلخ ابتداءً من عملية استقبال المستفيدين في الصالة المخصصة لذلك، مرورًا باستقبال الذبائح وفحصها من قِبَل الطبيب البيطري حتى تقطيعها وتسليمها للمستفيد.

كما التقى المحافظ داخل المسلخ بعدد من المواطنين، واستمع لملاحظاتهم، ثم تجول في مرافق المسلخ، ووجّه البلدية والشركة المشغلة بعدة توجيهات كان أهمها: ضرورة العناية بتنظيف مرافق المسلخ بشكل مستمر، وتنظيف وتكييف السيارة المخصصة لنقل اللحوم.

بعد ذلك، توجّه "البواردي" لسوق الأغنام، والتقى عددًا من المواطنين وأصحاب المواشي ورواد السوق، واستمع لملاحظاتهم، وشارك في توزيع المستلزمات الصحية "حقيبة الأضحية" التي توفرها بلدية شقراء للمواطنين كل عام، وأكد ضرورة التأكد من توفر الضوابط الصحية في تلك المواشي، إضافة إلى إبراز شهادة الفحص الصحي للعمالة التي تباشر الإشراف على تربية وبيع تلك المواشي.

وأهاب محافظ شقراء، بضرورة التنسيق بين البلدية والجهات الأخرى في متابعة المواشي الهزيلة؛ لضمان خلوّها من الأمراض المتنوعة، وتوفير الضوابط الصحية فيها؛ مؤكدًا أنه سيقوم بجولة مفاجئة للاطمئنان على استعداد السوق والمسلخ لاستقبال موسم الأضاحي.

وختم محافظ شقراء، جولته بزيارة خيمة الضيافة التي نفّذتها البلدية وزوّدتها بخدمة القهوة والشاي والماء طيلة أيام البيع في السوق، كما زار "البواردي" مكتب خدمات البلدية الذي افتتح لمراقبة السوق من الصباح حتى المغرب كل يوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. محافظ شقراء بين المواطنين يتفقد سوق المواشي ويدشن حقيبة الأضحية
سبق

تصوير: علي دهل

قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله بن محمد البواردي، بتفقد سوق المواشي بشقراء ومسلخ البلدية الرئيسي، وزار مكتب خدمات البلدية وخيمة الضيافة، ودشن توزيع حقيبة الأضحية، كما التقي عددًا من المواطنين ورواد السوق، برافقة رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني.

وتفصيلًا، بدأ محافظ شقراء، جولته بتفقد مسلخ البلدية الرئيسي، واطلع على المسلخ ابتداءً من عملية استقبال المستفيدين في الصالة المخصصة لذلك، مرورًا باستقبال الذبائح وفحصها من قِبَل الطبيب البيطري حتى تقطيعها وتسليمها للمستفيد.

كما التقى المحافظ داخل المسلخ بعدد من المواطنين، واستمع لملاحظاتهم، ثم تجول في مرافق المسلخ، ووجّه البلدية والشركة المشغلة بعدة توجيهات كان أهمها: ضرورة العناية بتنظيف مرافق المسلخ بشكل مستمر، وتنظيف وتكييف السيارة المخصصة لنقل اللحوم.

بعد ذلك، توجّه "البواردي" لسوق الأغنام، والتقى عددًا من المواطنين وأصحاب المواشي ورواد السوق، واستمع لملاحظاتهم، وشارك في توزيع المستلزمات الصحية "حقيبة الأضحية" التي توفرها بلدية شقراء للمواطنين كل عام، وأكد ضرورة التأكد من توفر الضوابط الصحية في تلك المواشي، إضافة إلى إبراز شهادة الفحص الصحي للعمالة التي تباشر الإشراف على تربية وبيع تلك المواشي.

وأهاب محافظ شقراء، بضرورة التنسيق بين البلدية والجهات الأخرى في متابعة المواشي الهزيلة؛ لضمان خلوّها من الأمراض المتنوعة، وتوفير الضوابط الصحية فيها؛ مؤكدًا أنه سيقوم بجولة مفاجئة للاطمئنان على استعداد السوق والمسلخ لاستقبال موسم الأضاحي.

وختم محافظ شقراء، جولته بزيارة خيمة الضيافة التي نفّذتها البلدية وزوّدتها بخدمة القهوة والشاي والماء طيلة أيام البيع في السوق، كما زار "البواردي" مكتب خدمات البلدية الذي افتتح لمراقبة السوق من الصباح حتى المغرب كل يوم.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
02:42 PM

شاهد.. محافظ شقراء بين المواطنين يتفقد سوق المواشي ويدشن حقيبة الأضحية

زار مسلخ البلدية ومكتب خدماتها وخيمة الضيافة.. من استقبال الذبائح حتى تسليمها

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فلاح الجوفان - شقراء
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2,541

تصوير: علي دهل

قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله بن محمد البواردي، بتفقد سوق المواشي بشقراء ومسلخ البلدية الرئيسي، وزار مكتب خدمات البلدية وخيمة الضيافة، ودشن توزيع حقيبة الأضحية، كما التقي عددًا من المواطنين ورواد السوق، برافقة رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني.

وتفصيلًا، بدأ محافظ شقراء، جولته بتفقد مسلخ البلدية الرئيسي، واطلع على المسلخ ابتداءً من عملية استقبال المستفيدين في الصالة المخصصة لذلك، مرورًا باستقبال الذبائح وفحصها من قِبَل الطبيب البيطري حتى تقطيعها وتسليمها للمستفيد.

كما التقى المحافظ داخل المسلخ بعدد من المواطنين، واستمع لملاحظاتهم، ثم تجول في مرافق المسلخ، ووجّه البلدية والشركة المشغلة بعدة توجيهات كان أهمها: ضرورة العناية بتنظيف مرافق المسلخ بشكل مستمر، وتنظيف وتكييف السيارة المخصصة لنقل اللحوم.

بعد ذلك، توجّه "البواردي" لسوق الأغنام، والتقى عددًا من المواطنين وأصحاب المواشي ورواد السوق، واستمع لملاحظاتهم، وشارك في توزيع المستلزمات الصحية "حقيبة الأضحية" التي توفرها بلدية شقراء للمواطنين كل عام، وأكد ضرورة التأكد من توفر الضوابط الصحية في تلك المواشي، إضافة إلى إبراز شهادة الفحص الصحي للعمالة التي تباشر الإشراف على تربية وبيع تلك المواشي.

وأهاب محافظ شقراء، بضرورة التنسيق بين البلدية والجهات الأخرى في متابعة المواشي الهزيلة؛ لضمان خلوّها من الأمراض المتنوعة، وتوفير الضوابط الصحية فيها؛ مؤكدًا أنه سيقوم بجولة مفاجئة للاطمئنان على استعداد السوق والمسلخ لاستقبال موسم الأضاحي.

وختم محافظ شقراء، جولته بزيارة خيمة الضيافة التي نفّذتها البلدية وزوّدتها بخدمة القهوة والشاي والماء طيلة أيام البيع في السوق، كما زار "البواردي" مكتب خدمات البلدية الذي افتتح لمراقبة السوق من الصباح حتى المغرب كل يوم.

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