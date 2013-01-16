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أزمة اللقاح.. ديوكوفيتش يغادر أستراليا محبطاً بعد رفض طعنه ويتوجه إلى دبي

اللاعب الصربي استبعد من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ضربة كبيرة لأحلامه

غادر نجم التنس العالمي اللاعب الصربي "نوفاك دجوكوفيتش" أستراليا اليوم على متن طائرة متجهة إلى الإمارات، حيث جاء قرار استبعاد ديوكوفيتش من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ليمثل ضربة كبيرة لأحلام اللاعب في البطولة.

وقررت المحكمة الاتحادية في أستراليا تأييد قرار وزارة الهجرة في البلاد بإلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، لعدم حصوله على لقاح فيروس كورونا، ومن ثم، ترحيله وعدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة.
وانتشرت عدة صور لديوكوفيتش على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغادر مطار "ملبورن" متجهاً إلى دبي بعد فشل محاولات مشاركته في البطولة.
وكشفت وكالة "رويترز" اليوم الأحد أن نجم التنس الصربي استقل الطائرة إلى دبي بعد قرار المحكمة الاتحادية الفيدرالية بإلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا.
وكانت القصة بدأت، حينما قررت الحكومة الأسترالية، إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لعدم حصوله على لقاح فيروس كورونا، قبل أن يحصل النجم الصربي على حكم قضائي بصحة إجراءات التأشيرة ومشاركته في البطولة.
لكن أليكس هوك، وزير الهجرة الأسترالي، ألغى تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، رغم قرار المحكمة، مستندًا إلى بند في القانون يتيح له ذلك.
ديوكوفيتش لجأ مجددًا للطعن أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية، لكنها أيدت هذه المرة قرار الحكومة، ليتم استبعاد النجم الصربي نهائيا من المنافسات، علمًا بأنه هو حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بواقع 9 ألقاب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أزمة اللقاح.. ديوكوفيتش يغادر أستراليا محبطاً بعد رفض طعنه ويتوجه إلى دبي
سبق

غادر نجم التنس العالمي اللاعب الصربي "نوفاك دجوكوفيتش" أستراليا اليوم على متن طائرة متجهة إلى الإمارات، حيث جاء قرار استبعاد ديوكوفيتش من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ليمثل ضربة كبيرة لأحلام اللاعب في البطولة.

وقررت المحكمة الاتحادية في أستراليا تأييد قرار وزارة الهجرة في البلاد بإلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، لعدم حصوله على لقاح فيروس كورونا، ومن ثم، ترحيله وعدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة.
وانتشرت عدة صور لديوكوفيتش على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغادر مطار "ملبورن" متجهاً إلى دبي بعد فشل محاولات مشاركته في البطولة.
وكشفت وكالة "رويترز" اليوم الأحد أن نجم التنس الصربي استقل الطائرة إلى دبي بعد قرار المحكمة الاتحادية الفيدرالية بإلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا.
وكانت القصة بدأت، حينما قررت الحكومة الأسترالية، إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لعدم حصوله على لقاح فيروس كورونا، قبل أن يحصل النجم الصربي على حكم قضائي بصحة إجراءات التأشيرة ومشاركته في البطولة.
لكن أليكس هوك، وزير الهجرة الأسترالي، ألغى تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، رغم قرار المحكمة، مستندًا إلى بند في القانون يتيح له ذلك.
ديوكوفيتش لجأ مجددًا للطعن أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية، لكنها أيدت هذه المرة قرار الحكومة، ليتم استبعاد النجم الصربي نهائيا من المنافسات، علمًا بأنه هو حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بواقع 9 ألقاب.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:44 PM

أزمة اللقاح.. ديوكوفيتش يغادر أستراليا محبطاً بعد رفض طعنه ويتوجه إلى دبي

اللاعب الصربي استبعد من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ضربة كبيرة لأحلامه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,014

غادر نجم التنس العالمي اللاعب الصربي "نوفاك دجوكوفيتش" أستراليا اليوم على متن طائرة متجهة إلى الإمارات، حيث جاء قرار استبعاد ديوكوفيتش من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ليمثل ضربة كبيرة لأحلام اللاعب في البطولة.

وقررت المحكمة الاتحادية في أستراليا تأييد قرار وزارة الهجرة في البلاد بإلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، لعدم حصوله على لقاح فيروس كورونا، ومن ثم، ترحيله وعدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة.
وانتشرت عدة صور لديوكوفيتش على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغادر مطار "ملبورن" متجهاً إلى دبي بعد فشل محاولات مشاركته في البطولة.
وكشفت وكالة "رويترز" اليوم الأحد أن نجم التنس الصربي استقل الطائرة إلى دبي بعد قرار المحكمة الاتحادية الفيدرالية بإلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا.
وكانت القصة بدأت، حينما قررت الحكومة الأسترالية، إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لعدم حصوله على لقاح فيروس كورونا، قبل أن يحصل النجم الصربي على حكم قضائي بصحة إجراءات التأشيرة ومشاركته في البطولة.
لكن أليكس هوك، وزير الهجرة الأسترالي، ألغى تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، رغم قرار المحكمة، مستندًا إلى بند في القانون يتيح له ذلك.
ديوكوفيتش لجأ مجددًا للطعن أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية، لكنها أيدت هذه المرة قرار الحكومة، ليتم استبعاد النجم الصربي نهائيا من المنافسات، علمًا بأنه هو حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بواقع 9 ألقاب.

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