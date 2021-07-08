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بالفيديو.. طائرتان روسيتان تجبران رئيس الوزراء الإسباني لقطع مؤتمره الصحفي بليتوانيا

تسللتا فوق المياه الدولية لبحر البلطيق

اضطر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى قطع مؤتمر صحافي في قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، اليوم (الخميس)؛ بسبب إرسال مقاتلتين لاعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

ووقع الحادث عندما كان سانشيز ورئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا يتحدثان إلى صحافيين في قاعدة سياولياي الجوية، التي تستضيف مقاتلات من العديد من الدول الأعضاء في الحلف.

وأُصدرت أوامر لمقاتلتين إسبانيتين باعتراض طائرتين روسيتين من طراز "سو – 24"، كانتا تحلقان فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

وعند استئناف المؤتمر الصحافي، قال سانشيز: "إن هذا الحادث يبرر وجود القوات الإسبانية في ليتوانيا".

من ناحيته، بين المتحدث باسم أركان الجيش الليتواني أندريوس ديلدا، أن الطائرتين الروسيتين أقلعتا من جيب كالينينغراد الروسي المجاور وجرى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال فيهما عن العمل.

وأضاف أن الطيارين لم يقدِما خطة الرحلة ولم يجريا اتصالات لاسلكية مع مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي.

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بالفيديو.. طائرتان روسيتان تجبران رئيس الوزراء الإسباني لقطع مؤتمره الصحفي بليتوانيا
سبق

اضطر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى قطع مؤتمر صحافي في قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، اليوم (الخميس)؛ بسبب إرسال مقاتلتين لاعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

ووقع الحادث عندما كان سانشيز ورئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا يتحدثان إلى صحافيين في قاعدة سياولياي الجوية، التي تستضيف مقاتلات من العديد من الدول الأعضاء في الحلف.

وأُصدرت أوامر لمقاتلتين إسبانيتين باعتراض طائرتين روسيتين من طراز "سو – 24"، كانتا تحلقان فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

وعند استئناف المؤتمر الصحافي، قال سانشيز: "إن هذا الحادث يبرر وجود القوات الإسبانية في ليتوانيا".

من ناحيته، بين المتحدث باسم أركان الجيش الليتواني أندريوس ديلدا، أن الطائرتين الروسيتين أقلعتا من جيب كالينينغراد الروسي المجاور وجرى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال فيهما عن العمل.

وأضاف أن الطيارين لم يقدِما خطة الرحلة ولم يجريا اتصالات لاسلكية مع مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
09:17 PM

بالفيديو.. طائرتان روسيتان تجبران رئيس الوزراء الإسباني لقطع مؤتمره الصحفي بليتوانيا

تسللتا فوق المياه الدولية لبحر البلطيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اضطر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى قطع مؤتمر صحافي في قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، اليوم (الخميس)؛ بسبب إرسال مقاتلتين لاعتراض طائرتين عسكريتين روسيتين، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

ووقع الحادث عندما كان سانشيز ورئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا يتحدثان إلى صحافيين في قاعدة سياولياي الجوية، التي تستضيف مقاتلات من العديد من الدول الأعضاء في الحلف.

وأُصدرت أوامر لمقاتلتين إسبانيتين باعتراض طائرتين روسيتين من طراز "سو – 24"، كانتا تحلقان فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

وعند استئناف المؤتمر الصحافي، قال سانشيز: "إن هذا الحادث يبرر وجود القوات الإسبانية في ليتوانيا".

من ناحيته، بين المتحدث باسم أركان الجيش الليتواني أندريوس ديلدا، أن الطائرتين الروسيتين أقلعتا من جيب كالينينغراد الروسي المجاور وجرى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال فيهما عن العمل.

وأضاف أن الطيارين لم يقدِما خطة الرحلة ولم يجريا اتصالات لاسلكية مع مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي.

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