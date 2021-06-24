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الحس الأمني يُطيح بثلاثيني حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر بـ"الدواسر"

كان قادماً من عسير وأخفاها بـ"العجلة الاحتياطية" للسيارة.. وتم تسليمه لجهة الاختصاص

تمكن رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بالمثلث في محافظة وادي الدواسر، من الإطاحة بمواطن ثلاثيني؛ حاول تهريب كمية مادة الحشيش المخدر بطريقة احترافية".

وتفصيلاً، قال مصدر أمني لـ "سبق"، إن مركبة حديثة الصنع كانت قادمة من عسير باتجاه الرياض، واستوقفها رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بمثلث وادي الدواسر؛ بهدف التأكد من معلوماتها، وفور ظهور علامات الارتباك على قائدها؛ قرر رجال الأمن إخضاعها للتفتيش الدقيق.

وأكد المصدر، بعد ساعات من تفتيش المركبة عُثر على 10 بلاطات من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل العجلة الاحتياطية للسيارة، حيث تم التحفظ على الشخص والمركبة، وأُعد محضر بالواقعة ومن ثم تحويله مع المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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الحس الأمني يُطيح بثلاثيني حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر بـ"الدواسر"
سبق

تمكن رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بالمثلث في محافظة وادي الدواسر، من الإطاحة بمواطن ثلاثيني؛ حاول تهريب كمية مادة الحشيش المخدر بطريقة احترافية".

وتفصيلاً، قال مصدر أمني لـ "سبق"، إن مركبة حديثة الصنع كانت قادمة من عسير باتجاه الرياض، واستوقفها رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بمثلث وادي الدواسر؛ بهدف التأكد من معلوماتها، وفور ظهور علامات الارتباك على قائدها؛ قرر رجال الأمن إخضاعها للتفتيش الدقيق.

وأكد المصدر، بعد ساعات من تفتيش المركبة عُثر على 10 بلاطات من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل العجلة الاحتياطية للسيارة، حيث تم التحفظ على الشخص والمركبة، وأُعد محضر بالواقعة ومن ثم تحويله مع المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
11:11 PM

الحس الأمني يُطيح بثلاثيني حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر بـ"الدواسر"

كان قادماً من عسير وأخفاها بـ"العجلة الاحتياطية" للسيارة.. وتم تسليمه لجهة الاختصاص

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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3,062

تمكن رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بالمثلث في محافظة وادي الدواسر، من الإطاحة بمواطن ثلاثيني؛ حاول تهريب كمية مادة الحشيش المخدر بطريقة احترافية".

وتفصيلاً، قال مصدر أمني لـ "سبق"، إن مركبة حديثة الصنع كانت قادمة من عسير باتجاه الرياض، واستوقفها رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بمثلث وادي الدواسر؛ بهدف التأكد من معلوماتها، وفور ظهور علامات الارتباك على قائدها؛ قرر رجال الأمن إخضاعها للتفتيش الدقيق.

وأكد المصدر، بعد ساعات من تفتيش المركبة عُثر على 10 بلاطات من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل العجلة الاحتياطية للسيارة، حيث تم التحفظ على الشخص والمركبة، وأُعد محضر بالواقعة ومن ثم تحويله مع المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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