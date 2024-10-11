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"الصماني" يعود لأسرته بعد غياب لقرابة السنة

أودع أحد مستشفيات مكة ومكث فيها ١٠ أشهر

استبشرت أسرة "محمود الصماني" بعودة مفقودهم بعد غياب قارب السنة، وهو بصحة جيدة؛ إذ تفاجؤوا بدخوله إلى منزلهم.

وقال شقيقه: "تفاجأنا بعودة شقيقي إلى المنزل قبل عدة أيام بعد أن فقدناه لأكثر من 11 شهرًا ونحن نبحث عنه، وتوفي والدي رحمة الله عليه قبل أن يشاهده".

وأضاف: "شقيقي فُقد لمدة شهرين، وبعدها سلم من قبل دوريات الأمن لأحد مستشفيات مكة، ومكث هناك لمدة 10 أشهر، وبعد أن تماثل للشفاء خرج من المستشفى وعاد للمنزل الذي كان يسكنه في العزيزية".

وكانت "سبق" أوردت مناشدة شقيقه في خبر بعنوان "مكة.. 6 شهور على غياب "الصماني" وذووه يناشدون البحث عنه"، فيما قال شقيقه إنه يعاني من حالة نفسية، ولا يملك جوالًا أو مالًا، وتم إبلاغ شرطة الشرائع عن تغيبه عن المنزل من قبل والدته، مضيفًا: "كان أبي يتمنى أن يشاهد ابنه قبل أن يموت، لكن سبق الأجل عليه، فمات والدي قبل ثلاثة أشهر ولم يشاهد شقيقي المفقود ولم يره".

وتابع: "لم نترك مستشفى أو ثلاجة أموات أو موقعًا يمكن أن يتواجد فيه إلا وسألنا عنه دون جدوى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصماني" يعود لأسرته بعد غياب لقرابة السنة
سبق

استبشرت أسرة "محمود الصماني" بعودة مفقودهم بعد غياب قارب السنة، وهو بصحة جيدة؛ إذ تفاجؤوا بدخوله إلى منزلهم.

وقال شقيقه: "تفاجأنا بعودة شقيقي إلى المنزل قبل عدة أيام بعد أن فقدناه لأكثر من 11 شهرًا ونحن نبحث عنه، وتوفي والدي رحمة الله عليه قبل أن يشاهده".

وأضاف: "شقيقي فُقد لمدة شهرين، وبعدها سلم من قبل دوريات الأمن لأحد مستشفيات مكة، ومكث هناك لمدة 10 أشهر، وبعد أن تماثل للشفاء خرج من المستشفى وعاد للمنزل الذي كان يسكنه في العزيزية".

وكانت "سبق" أوردت مناشدة شقيقه في خبر بعنوان "مكة.. 6 شهور على غياب "الصماني" وذووه يناشدون البحث عنه"، فيما قال شقيقه إنه يعاني من حالة نفسية، ولا يملك جوالًا أو مالًا، وتم إبلاغ شرطة الشرائع عن تغيبه عن المنزل من قبل والدته، مضيفًا: "كان أبي يتمنى أن يشاهد ابنه قبل أن يموت، لكن سبق الأجل عليه، فمات والدي قبل ثلاثة أشهر ولم يشاهد شقيقي المفقود ولم يره".

وتابع: "لم نترك مستشفى أو ثلاجة أموات أو موقعًا يمكن أن يتواجد فيه إلا وسألنا عنه دون جدوى".

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
09:15 PM

"الصماني" يعود لأسرته بعد غياب لقرابة السنة

أودع أحد مستشفيات مكة ومكث فيها ١٠ أشهر

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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استبشرت أسرة "محمود الصماني" بعودة مفقودهم بعد غياب قارب السنة، وهو بصحة جيدة؛ إذ تفاجؤوا بدخوله إلى منزلهم.

وقال شقيقه: "تفاجأنا بعودة شقيقي إلى المنزل قبل عدة أيام بعد أن فقدناه لأكثر من 11 شهرًا ونحن نبحث عنه، وتوفي والدي رحمة الله عليه قبل أن يشاهده".

وأضاف: "شقيقي فُقد لمدة شهرين، وبعدها سلم من قبل دوريات الأمن لأحد مستشفيات مكة، ومكث هناك لمدة 10 أشهر، وبعد أن تماثل للشفاء خرج من المستشفى وعاد للمنزل الذي كان يسكنه في العزيزية".

وكانت "سبق" أوردت مناشدة شقيقه في خبر بعنوان "مكة.. 6 شهور على غياب "الصماني" وذووه يناشدون البحث عنه"، فيما قال شقيقه إنه يعاني من حالة نفسية، ولا يملك جوالًا أو مالًا، وتم إبلاغ شرطة الشرائع عن تغيبه عن المنزل من قبل والدته، مضيفًا: "كان أبي يتمنى أن يشاهد ابنه قبل أن يموت، لكن سبق الأجل عليه، فمات والدي قبل ثلاثة أشهر ولم يشاهد شقيقي المفقود ولم يره".

وتابع: "لم نترك مستشفى أو ثلاجة أموات أو موقعًا يمكن أن يتواجد فيه إلا وسألنا عنه دون جدوى".

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