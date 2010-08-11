النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏لقطات للذكرى.. حجاج يوثقون من الجمرات رحلة العمر

بهدف العودة إليها لاحقًا واستذكار هذه الرحلة الإيمانية

يحرص حجاج بيت الله الحرام على توثيق رحلة الحج عبر جوالاتهم؛ لمشاركتها ذويهم ولتكون رصيدًا لديهم لأفضل رحلة يقومون بها.

ويقول الحاج محمد بو عزيز من تونس: إنني سعيد جدًّا بهذه اللحظات، وها أنا أحاول توثيق كل تفاصيلها بهدف العودة إليها لاحقًا، واستذكار هذه الرحلة الإيمانية والتي أكرمني الله بتحقيقها.

وأضاف: إنني أقوم بإرسال الصور إلى أسرتي حتى يشاركوني هذه اللحظة والفرحة وكي أعرفهم على المشاعر المقدسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏لقطات للذكرى.. حجاج يوثقون من الجمرات رحلة العمر
سبق

يحرص حجاج بيت الله الحرام على توثيق رحلة الحج عبر جوالاتهم؛ لمشاركتها ذويهم ولتكون رصيدًا لديهم لأفضل رحلة يقومون بها.

ويقول الحاج محمد بو عزيز من تونس: إنني سعيد جدًّا بهذه اللحظات، وها أنا أحاول توثيق كل تفاصيلها بهدف العودة إليها لاحقًا، واستذكار هذه الرحلة الإيمانية والتي أكرمني الله بتحقيقها.

وأضاف: إنني أقوم بإرسال الصور إلى أسرتي حتى يشاركوني هذه اللحظة والفرحة وكي أعرفهم على المشاعر المقدسة.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:21 AM

‏لقطات للذكرى.. حجاج يوثقون من الجمرات رحلة العمر

بهدف العودة إليها لاحقًا واستذكار هذه الرحلة الإيمانية

A A A
غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
1
902

يحرص حجاج بيت الله الحرام على توثيق رحلة الحج عبر جوالاتهم؛ لمشاركتها ذويهم ولتكون رصيدًا لديهم لأفضل رحلة يقومون بها.

ويقول الحاج محمد بو عزيز من تونس: إنني سعيد جدًّا بهذه اللحظات، وها أنا أحاول توثيق كل تفاصيلها بهدف العودة إليها لاحقًا، واستذكار هذه الرحلة الإيمانية والتي أكرمني الله بتحقيقها.

وأضاف: إنني أقوم بإرسال الصور إلى أسرتي حتى يشاركوني هذه اللحظة والفرحة وكي أعرفهم على المشاعر المقدسة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,691
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,678
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,666
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,767

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة