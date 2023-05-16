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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

1797 حالة شفاء جديدة.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في المتعافين من "كورونا"

إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض يصل إلى 23666 حتى الآن

تواصل المملكة العربية السعودية، تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 23666 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1797 حالة تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة في عدد المتعافين من كورونا منذ بداية المرض.

ولا تزال وزارة الصحة تسجل أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة، منذ أسبوع وأكثر، وفي بعض الأيام تتخطى أعداد المتعافين حالات الإصابة اليومية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1797 حالة شفاء جديدة.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في المتعافين من "كورونا"
سبق

تواصل المملكة العربية السعودية، تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 23666 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1797 حالة تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة في عدد المتعافين من كورونا منذ بداية المرض.

ولا تزال وزارة الصحة تسجل أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة، منذ أسبوع وأكثر، وفي بعض الأيام تتخطى أعداد المتعافين حالات الإصابة اليومية.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:17 PM

1797 حالة شفاء جديدة.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في المتعافين من "كورونا"

إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض يصل إلى 23666 حتى الآن

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
7,243

تواصل المملكة العربية السعودية، تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 23666 حالة حتى الآن.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 1797 حالة تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة في عدد المتعافين من كورونا منذ بداية المرض.

ولا تزال وزارة الصحة تسجل أرقاماً عالية في حالات التعافي من كورونا في المملكة، منذ أسبوع وأكثر، وفي بعض الأيام تتخطى أعداد المتعافين حالات الإصابة اليومية.

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بالأرقام

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