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مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يتفقد مركز الحرب الفكرية

"الشبانات" يؤكد أهمية مواجهة الأفكار الضالة وتبيين خطرها للناس

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات، مركز الحرب الفكرية؛ حيث التقى مدير الخدمات المساندة لمركز الحرب الفكرية العقيد ركن عبدالله هادي الهاجري.

وفي بداية اللقاء نوه العقيد الهاجري بجهود الرئاسة العامة، ودورها المهم في تعزيز الأمن الفكري لدى كافة أفراد المجتمع من خلال الحملات والبرامج التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، موضحًا أن المكتبة التي بالمركز تحوي بحوثاً وكتباً من إصدارات الرئاسة العلمية.

وتحدث الهاجري عن الجهود الكبيرة التي ينفذها المركز وتعاونه مع كافة الجامعات، واستقبال الباحثين من داخل المملكة وخارجها للاطلاع على ما تحتويه المكتبة من مؤلفات وكتب نادرة تختص بالأمن الفكري والجماعات الإرهابية وأفكارها ومناهجها وتنظيماتها، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن رسالة وأهداف المركز والبرامج التي نفذها، بعدة لغات عالمية.

من جانبه بين الشيخ الشبانات أهمية مواجهة هذه الأفكار الضالة وتعريتها وتبيين خطرها للناس، وتعزيز الوعي ضد التطرف والتكامل بين ما يقوم به المركز والرئاسة العامة لبيان المنهج الوسطي وسماحة الإسلام، ونبذه لكل أنواع التطرف والغلو.

وفي ختام البرنامج نوقشت آلية التعاون بين الجهتين فيما يخدم المجتمع كل حسب اختصاصه، وقدمت الهدايا التذكارية والتقطت الصور الجماعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يتفقد مركز الحرب الفكرية
سبق

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات، مركز الحرب الفكرية؛ حيث التقى مدير الخدمات المساندة لمركز الحرب الفكرية العقيد ركن عبدالله هادي الهاجري.

وفي بداية اللقاء نوه العقيد الهاجري بجهود الرئاسة العامة، ودورها المهم في تعزيز الأمن الفكري لدى كافة أفراد المجتمع من خلال الحملات والبرامج التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، موضحًا أن المكتبة التي بالمركز تحوي بحوثاً وكتباً من إصدارات الرئاسة العلمية.

وتحدث الهاجري عن الجهود الكبيرة التي ينفذها المركز وتعاونه مع كافة الجامعات، واستقبال الباحثين من داخل المملكة وخارجها للاطلاع على ما تحتويه المكتبة من مؤلفات وكتب نادرة تختص بالأمن الفكري والجماعات الإرهابية وأفكارها ومناهجها وتنظيماتها، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن رسالة وأهداف المركز والبرامج التي نفذها، بعدة لغات عالمية.

من جانبه بين الشيخ الشبانات أهمية مواجهة هذه الأفكار الضالة وتعريتها وتبيين خطرها للناس، وتعزيز الوعي ضد التطرف والتكامل بين ما يقوم به المركز والرئاسة العامة لبيان المنهج الوسطي وسماحة الإسلام، ونبذه لكل أنواع التطرف والغلو.

وفي ختام البرنامج نوقشت آلية التعاون بين الجهتين فيما يخدم المجتمع كل حسب اختصاصه، وقدمت الهدايا التذكارية والتقطت الصور الجماعية.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
04:29 PM

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يتفقد مركز الحرب الفكرية

"الشبانات" يؤكد أهمية مواجهة الأفكار الضالة وتبيين خطرها للناس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات، مركز الحرب الفكرية؛ حيث التقى مدير الخدمات المساندة لمركز الحرب الفكرية العقيد ركن عبدالله هادي الهاجري.

وفي بداية اللقاء نوه العقيد الهاجري بجهود الرئاسة العامة، ودورها المهم في تعزيز الأمن الفكري لدى كافة أفراد المجتمع من خلال الحملات والبرامج التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، موضحًا أن المكتبة التي بالمركز تحوي بحوثاً وكتباً من إصدارات الرئاسة العلمية.

وتحدث الهاجري عن الجهود الكبيرة التي ينفذها المركز وتعاونه مع كافة الجامعات، واستقبال الباحثين من داخل المملكة وخارجها للاطلاع على ما تحتويه المكتبة من مؤلفات وكتب نادرة تختص بالأمن الفكري والجماعات الإرهابية وأفكارها ومناهجها وتنظيماتها، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن رسالة وأهداف المركز والبرامج التي نفذها، بعدة لغات عالمية.

من جانبه بين الشيخ الشبانات أهمية مواجهة هذه الأفكار الضالة وتعريتها وتبيين خطرها للناس، وتعزيز الوعي ضد التطرف والتكامل بين ما يقوم به المركز والرئاسة العامة لبيان المنهج الوسطي وسماحة الإسلام، ونبذه لكل أنواع التطرف والغلو.

وفي ختام البرنامج نوقشت آلية التعاون بين الجهتين فيما يخدم المجتمع كل حسب اختصاصه، وقدمت الهدايا التذكارية والتقطت الصور الجماعية.

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