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مصر تسجِّل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و24 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 94752 بينهم 45569 متعافيًا

سجَّلت مصر 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، و24 حالة وفاة، وتعافي 1503 أشخاص؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 45569 حالة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له الثلاثاء أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 94752 حالة، من ضمنهم 45569 حالة شفاء، و4912 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجِّل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و24 حالة وفاة
سبق

سجَّلت مصر 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، و24 حالة وفاة، وتعافي 1503 أشخاص؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 45569 حالة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له الثلاثاء أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 94752 حالة، من ضمنهم 45569 حالة شفاء، و4912 حالة وفاة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:41 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:00 AM

مصر تسجِّل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و24 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 94752 بينهم 45569 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجَّلت مصر 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، و24 حالة وفاة، وتعافي 1503 أشخاص؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 45569 حالة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له الثلاثاء أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 94752 حالة، من ضمنهم 45569 حالة شفاء، و4912 حالة وفاة.

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