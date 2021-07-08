صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (5) مواطنين، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات المتوقفة وسرق ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، حيث تقدر المسروقات بقيمة 223 ألف ريال. وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة تطيح بـ 5 مواطنين ومخالف لارتكابهم عددًا من الجرائم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-08 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (5) مواطنين، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات المتوقفة وسرق ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، حيث تقدر المسروقات بقيمة 223 ألف ريال.



وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 01:53 PM

شرطة مكة تطيح بـ 5 مواطنين ومخالف لارتكابهم عددًا من الجرائم اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم إلى فرع النيابة





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (5) مواطنين، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات المتوقفة وسرق ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، حيث تقدر المسروقات بقيمة 223 ألف ريال.



وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.