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"كفى" تختتم برنامجها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" بإطفاء 61 ألف سيجارة بجوار الحرم

استفاد منه أكثر من 141 ألف زائر ولقي تأييدًا وإعجابًا من الزوار والمعتمرين

اختتمت جمعية كفى ‏للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة برنامجها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية"، بإشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة التوعية بأضرار التدخين بإمارة منطقة مكة، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة عبدالله بن داوود الفايز أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي لدى الزوار والمعتمرين بقدسية بلد الله الحرام، وفرصة الإقلاع عن آفة التدخين التي تقتل الملايين كل عام، مع تقديم الكروت التثقيفية والسواك، وكذلك الخدمات العلاجية المجانية للراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة.

وأشار إلى أنه استفاد من البرنامج أكثر من 141 ألف زائر ومعتمر، ‏وأسهم فريق كفى الميداني بإطفاء قرابة 61 ألف سيجارة، وتوزيع 31 ألف سواك. وقد لقي البرنامج تأييدًا وإعجابًا كبيرًا من الزوار والمعتمرين؛ لما لمسوه من ضرر من جراء التدخين، وإلحاق أذى كبير بالآخرين.. كما رؤوا أن عليهم اغتنام شهر رمضان لتغيير العادات والسلوكيات الخاطئة، منها التدخين.

وفي السياق نفسه، قدم مدير جمعية كفى بمكة إبراهيم بن أحمد الحمدان شكره لجميع الجهات التي سهلت تنفيذ هذا البرنامج، بداية بإمارة منطقة مكة، ورئاسة الحرمين، والأمن العام ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشريك المشروع الاستراتيجي (مؤسسة أبوغزالة الخيرية).

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"كفى" تختتم برنامجها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" بإطفاء 61 ألف سيجارة بجوار الحرم
سبق

اختتمت جمعية كفى ‏للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة برنامجها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية"، بإشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة التوعية بأضرار التدخين بإمارة منطقة مكة، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة عبدالله بن داوود الفايز أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي لدى الزوار والمعتمرين بقدسية بلد الله الحرام، وفرصة الإقلاع عن آفة التدخين التي تقتل الملايين كل عام، مع تقديم الكروت التثقيفية والسواك، وكذلك الخدمات العلاجية المجانية للراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة.

وأشار إلى أنه استفاد من البرنامج أكثر من 141 ألف زائر ومعتمر، ‏وأسهم فريق كفى الميداني بإطفاء قرابة 61 ألف سيجارة، وتوزيع 31 ألف سواك. وقد لقي البرنامج تأييدًا وإعجابًا كبيرًا من الزوار والمعتمرين؛ لما لمسوه من ضرر من جراء التدخين، وإلحاق أذى كبير بالآخرين.. كما رؤوا أن عليهم اغتنام شهر رمضان لتغيير العادات والسلوكيات الخاطئة، منها التدخين.

وفي السياق نفسه، قدم مدير جمعية كفى بمكة إبراهيم بن أحمد الحمدان شكره لجميع الجهات التي سهلت تنفيذ هذا البرنامج، بداية بإمارة منطقة مكة، ورئاسة الحرمين، والأمن العام ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشريك المشروع الاستراتيجي (مؤسسة أبوغزالة الخيرية).

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
01:43 AM

"كفى" تختتم برنامجها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" بإطفاء 61 ألف سيجارة بجوار الحرم

استفاد منه أكثر من 141 ألف زائر ولقي تأييدًا وإعجابًا من الزوار والمعتمرين

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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اختتمت جمعية كفى ‏للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة برنامجها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية"، بإشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة التوعية بأضرار التدخين بإمارة منطقة مكة، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة عبدالله بن داوود الفايز أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي لدى الزوار والمعتمرين بقدسية بلد الله الحرام، وفرصة الإقلاع عن آفة التدخين التي تقتل الملايين كل عام، مع تقديم الكروت التثقيفية والسواك، وكذلك الخدمات العلاجية المجانية للراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة.

وأشار إلى أنه استفاد من البرنامج أكثر من 141 ألف زائر ومعتمر، ‏وأسهم فريق كفى الميداني بإطفاء قرابة 61 ألف سيجارة، وتوزيع 31 ألف سواك. وقد لقي البرنامج تأييدًا وإعجابًا كبيرًا من الزوار والمعتمرين؛ لما لمسوه من ضرر من جراء التدخين، وإلحاق أذى كبير بالآخرين.. كما رؤوا أن عليهم اغتنام شهر رمضان لتغيير العادات والسلوكيات الخاطئة، منها التدخين.

وفي السياق نفسه، قدم مدير جمعية كفى بمكة إبراهيم بن أحمد الحمدان شكره لجميع الجهات التي سهلت تنفيذ هذا البرنامج، بداية بإمارة منطقة مكة، ورئاسة الحرمين، والأمن العام ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشريك المشروع الاستراتيجي (مؤسسة أبوغزالة الخيرية).

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