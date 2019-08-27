النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تهنئ رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك المفدى:" بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا، يطيب لنا أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأصدق الدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسعدنا بهذه المناسبة أن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، ونؤكد لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال سمو ولي العهد:" بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا، يطيب لي أن أعرب لدولتكم عن التهاني الصادقة، والدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسرني بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لدولتكم الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. راجياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي ".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تهنئ رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك المفدى:" بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا، يطيب لنا أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأصدق الدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسعدنا بهذه المناسبة أن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، ونؤكد لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال سمو ولي العهد:" بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا، يطيب لي أن أعرب لدولتكم عن التهاني الصادقة، والدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسرني بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لدولتكم الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. راجياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي ".

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
12:51 AM

القيادة تهنئ رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
642

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك المفدى:" بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا، يطيب لنا أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأصدق الدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسعدنا بهذه المناسبة أن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، ونؤكد لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال سمو ولي العهد:" بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا، يطيب لي أن أعرب لدولتكم عن التهاني الصادقة، والدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسرني بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لدولتكم الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. راجياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي ".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,087
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,716
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,592

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة