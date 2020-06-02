النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا.. 182 وفاة وتسجيل 8863 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وإجمالي المصابين 423 ألفاً

أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 182 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" ارتفع عدد الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى 5037 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 423 ألفاً و741 شخصاً.

وأعلنت هيئة مكافحة فيروس كورونا في روسيا، تماثل 11108 أشخاص للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليبلغ العدد الإجمالي 186985 شخصاً.

وتظهر الحصيلة اليومية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة اليوم، تراجعاً في أعداد المصابين مقارنة بحصيلة أمس الإثنين حيث تم تسجيل 9035 إصابة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا.. 182 وفاة وتسجيل 8863 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 182 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" ارتفع عدد الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى 5037 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 423 ألفاً و741 شخصاً.

وأعلنت هيئة مكافحة فيروس كورونا في روسيا، تماثل 11108 أشخاص للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليبلغ العدد الإجمالي 186985 شخصاً.

وتظهر الحصيلة اليومية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة اليوم، تراجعاً في أعداد المصابين مقارنة بحصيلة أمس الإثنين حيث تم تسجيل 9035 إصابة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
11:37 AM

روسيا.. 182 وفاة وتسجيل 8863 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وإجمالي المصابين 423 ألفاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
219

أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 182 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" ارتفع عدد الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى 5037 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 423 ألفاً و741 شخصاً.

وأعلنت هيئة مكافحة فيروس كورونا في روسيا، تماثل 11108 أشخاص للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليبلغ العدد الإجمالي 186985 شخصاً.

وتظهر الحصيلة اليومية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة اليوم، تراجعاً في أعداد المصابين مقارنة بحصيلة أمس الإثنين حيث تم تسجيل 9035 إصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,750
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,090
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,819

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة