روسيا.. 182 وفاة وتسجيل 8863 إصابة جديدة بكورونا
خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وإجمالي المصابين 423 ألفاً
أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 182 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس.
ووفق "روسيا اليوم" ارتفع عدد الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى 5037 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 423 ألفاً و741 شخصاً.
وأعلنت هيئة مكافحة فيروس كورونا في روسيا، تماثل 11108 أشخاص للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليبلغ العدد الإجمالي 186985 شخصاً.
وتظهر الحصيلة اليومية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة اليوم، تراجعاً في أعداد المصابين مقارنة بحصيلة أمس الإثنين حيث تم تسجيل 9035 إصابة.
روسيا
فيروس كورونا الجديد
روسيا.. 182 وفاة وتسجيل 8863 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-02
أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 182 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس.
ووفق "روسيا اليوم" ارتفع عدد الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى 5037 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 423 ألفاً و741 شخصاً.
وأعلنت هيئة مكافحة فيروس كورونا في روسيا، تماثل 11108 أشخاص للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليبلغ العدد الإجمالي 186985 شخصاً.
وتظهر الحصيلة اليومية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة اليوم، تراجعاً في أعداد المصابين مقارنة بحصيلة أمس الإثنين حيث تم تسجيل 9035 إصابة.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
11:37 AM
روسيا.. 182 وفاة وتسجيل 8863 إصابة جديدة بكورونا
خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وإجمالي المصابين 423 ألفاً
أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 182 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس.
ووفق "روسيا اليوم" ارتفع عدد الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى 5037 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 423 ألفاً و741 شخصاً.
وأعلنت هيئة مكافحة فيروس كورونا في روسيا، تماثل 11108 أشخاص للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليبلغ العدد الإجمالي 186985 شخصاً.
وتظهر الحصيلة اليومية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة اليوم، تراجعاً في أعداد المصابين مقارنة بحصيلة أمس الإثنين حيث تم تسجيل 9035 إصابة.