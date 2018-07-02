الخارجية الأمريكية: 50 شركة أعلنت تقليص علاقتها التجارية مع إيران

حملة الضغط الأمريكية لا تتعلق بتغيير النظام بل سلوك قيادتها

قال كبير المستشارين السياسيين بوزارة الخارجية الأمريكية "براين هوك": إن 50 شركة أعلنت نيتها تقليص علاقاتها التجارية مع إيران، قبيل إعادة فرض العقوبات، مضيفًا أنه سيزور دولًا خليجية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن حملة الضغط الأمريكية على إيران لا تتعلق بتغيير النظام، ولكن تغيير سلوك قيادتها.

ووفقاً لـ"رويترز": فقد أوضح الدبلوماسى الأمريكى أن هدف أمريكا هو الوصول بحجم واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيرانى إلى صفر فى أقرب وقت ممكن، موضحًا أن الولايات المتحدة تعمل مع الأطراف المختلفة فى سوق النفط لضمان استقرار السوق.

وشدد "هوك" على أن هدف أمريكا فيما يتعلق بالعقوبات النفطية الإيرانية هو تقليص دخل طهران من الخام إلى صفر، موضحًا أن بلاده لا تتطلع لمنح استثناءات من العقوبات النفطية.