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"ثلاثيني" يروي لـ"سبق" تفاصيل إنقاذ حياته في مستشفى الأفلاج

خضع لاستئصال الطحال لوقف النزيف عقب تعرضه لحادث

روى شاب في العقد الثالث من عمره، تفاصيل إنقاذ حياته ‏على يد فريق طبي بمستشفى الأفلاج بعد تعرضه لحادث مروري، الأربعاء الماضي.

‏وقال ‏الشاب فهيد العرجاني لـ"سبق": تعرضت ‏لحادث مروري ‏صباح يوم الأربعاء الماضي، ونُقِلت عبر الإسعاف ‏لمستشفى الأفلاج، وكنت حينها فاقد الوعي، ثم استفقت أثناء دخول غرفة الأشعة، ثم‏ ‏فقدت الوعي مرة أخرى أثناء ذهابي إلى غرفة العمليات، ولم أستفق ‏إلا بالعناية المركزة بعد إجراء العملية.

‏وأضاف: أجريت لي عملية استغرقت نحو ساعة تضمنت استئصال الطحال؛ نظراً لتعرضي لنزيف داخلي بسبب إصابات متفرقة من كسر في الضلوع وفي الكتف.

‏وأردف "فهيد": كان لمباشرة الفريق الطبي في مستشفى الأفلاج العام دور ‏في السيطرة على توقف النسيم النزيف ومعالجتي، إضافة إلى حسن التعامل والمتابعة من الفريق الطبي ومدير مستشفى الأفلاج الدكتور عبدالعزيز القاسم الذي وقف على حالتي شخصياً وزارني في غرفة التنويم.

من جهته، ذكر مستشفى الأفلاج عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية أن طوارئ مستشفى الأفلاج العام استقبل يوم الأربعاء الموافق 9/ 10/ 1440هـ مصاباً سعودياً في بداية العقد الثالث من عمره؛ إثر حادث مروري مروع.

وقال: في الحال تعامل الفريق الطبي مع الإصابات المتعددة للمريض، وتبين إصابة الشاب بنزيف وتجمع دموي بالصدر وكسور متعددة بالأضلاع ونزيف داخلي بالبطن مع تهتك بالطحال.

وأضاف: وضع أنبوب صدري لتفريغ التجمع الدموي من الصدر قبل نقل المريض للعمليات، حيث أجرى أخصائى الجراحة العامة دكتور عمرو صوفى وأخصائي الجراحة العامة دكتور إسماعيل حجي عملية لاستئصال الطحال؛ لوقف النزيف داخل البطن، واستقرت حالة المريض، وتم تنويمه بالعناية المركزة تحت المراقبة المشددة.

وأردف: تابع مدير المستشفى دكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاسم حالة المريض منذ اللحظة الأولى، وقدّم شكره للفريق الطبي المعالج على ما بذله من جهد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ثلاثيني" يروي لـ"سبق" تفاصيل إنقاذ حياته في مستشفى الأفلاج
سبق

روى شاب في العقد الثالث من عمره، تفاصيل إنقاذ حياته ‏على يد فريق طبي بمستشفى الأفلاج بعد تعرضه لحادث مروري، الأربعاء الماضي.

‏وقال ‏الشاب فهيد العرجاني لـ"سبق": تعرضت ‏لحادث مروري ‏صباح يوم الأربعاء الماضي، ونُقِلت عبر الإسعاف ‏لمستشفى الأفلاج، وكنت حينها فاقد الوعي، ثم استفقت أثناء دخول غرفة الأشعة، ثم‏ ‏فقدت الوعي مرة أخرى أثناء ذهابي إلى غرفة العمليات، ولم أستفق ‏إلا بالعناية المركزة بعد إجراء العملية.

‏وأضاف: أجريت لي عملية استغرقت نحو ساعة تضمنت استئصال الطحال؛ نظراً لتعرضي لنزيف داخلي بسبب إصابات متفرقة من كسر في الضلوع وفي الكتف.

‏وأردف "فهيد": كان لمباشرة الفريق الطبي في مستشفى الأفلاج العام دور ‏في السيطرة على توقف النسيم النزيف ومعالجتي، إضافة إلى حسن التعامل والمتابعة من الفريق الطبي ومدير مستشفى الأفلاج الدكتور عبدالعزيز القاسم الذي وقف على حالتي شخصياً وزارني في غرفة التنويم.

من جهته، ذكر مستشفى الأفلاج عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية أن طوارئ مستشفى الأفلاج العام استقبل يوم الأربعاء الموافق 9/ 10/ 1440هـ مصاباً سعودياً في بداية العقد الثالث من عمره؛ إثر حادث مروري مروع.

وقال: في الحال تعامل الفريق الطبي مع الإصابات المتعددة للمريض، وتبين إصابة الشاب بنزيف وتجمع دموي بالصدر وكسور متعددة بالأضلاع ونزيف داخلي بالبطن مع تهتك بالطحال.

وأضاف: وضع أنبوب صدري لتفريغ التجمع الدموي من الصدر قبل نقل المريض للعمليات، حيث أجرى أخصائى الجراحة العامة دكتور عمرو صوفى وأخصائي الجراحة العامة دكتور إسماعيل حجي عملية لاستئصال الطحال؛ لوقف النزيف داخل البطن، واستقرت حالة المريض، وتم تنويمه بالعناية المركزة تحت المراقبة المشددة.

وأردف: تابع مدير المستشفى دكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاسم حالة المريض منذ اللحظة الأولى، وقدّم شكره للفريق الطبي المعالج على ما بذله من جهد.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
04:27 PM

"ثلاثيني" يروي لـ"سبق" تفاصيل إنقاذ حياته في مستشفى الأفلاج

خضع لاستئصال الطحال لوقف النزيف عقب تعرضه لحادث

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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روى شاب في العقد الثالث من عمره، تفاصيل إنقاذ حياته ‏على يد فريق طبي بمستشفى الأفلاج بعد تعرضه لحادث مروري، الأربعاء الماضي.

‏وقال ‏الشاب فهيد العرجاني لـ"سبق": تعرضت ‏لحادث مروري ‏صباح يوم الأربعاء الماضي، ونُقِلت عبر الإسعاف ‏لمستشفى الأفلاج، وكنت حينها فاقد الوعي، ثم استفقت أثناء دخول غرفة الأشعة، ثم‏ ‏فقدت الوعي مرة أخرى أثناء ذهابي إلى غرفة العمليات، ولم أستفق ‏إلا بالعناية المركزة بعد إجراء العملية.

‏وأضاف: أجريت لي عملية استغرقت نحو ساعة تضمنت استئصال الطحال؛ نظراً لتعرضي لنزيف داخلي بسبب إصابات متفرقة من كسر في الضلوع وفي الكتف.

‏وأردف "فهيد": كان لمباشرة الفريق الطبي في مستشفى الأفلاج العام دور ‏في السيطرة على توقف النسيم النزيف ومعالجتي، إضافة إلى حسن التعامل والمتابعة من الفريق الطبي ومدير مستشفى الأفلاج الدكتور عبدالعزيز القاسم الذي وقف على حالتي شخصياً وزارني في غرفة التنويم.

من جهته، ذكر مستشفى الأفلاج عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية أن طوارئ مستشفى الأفلاج العام استقبل يوم الأربعاء الموافق 9/ 10/ 1440هـ مصاباً سعودياً في بداية العقد الثالث من عمره؛ إثر حادث مروري مروع.

وقال: في الحال تعامل الفريق الطبي مع الإصابات المتعددة للمريض، وتبين إصابة الشاب بنزيف وتجمع دموي بالصدر وكسور متعددة بالأضلاع ونزيف داخلي بالبطن مع تهتك بالطحال.

وأضاف: وضع أنبوب صدري لتفريغ التجمع الدموي من الصدر قبل نقل المريض للعمليات، حيث أجرى أخصائى الجراحة العامة دكتور عمرو صوفى وأخصائي الجراحة العامة دكتور إسماعيل حجي عملية لاستئصال الطحال؛ لوقف النزيف داخل البطن، واستقرت حالة المريض، وتم تنويمه بالعناية المركزة تحت المراقبة المشددة.

وأردف: تابع مدير المستشفى دكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاسم حالة المريض منذ اللحظة الأولى، وقدّم شكره للفريق الطبي المعالج على ما بذله من جهد.

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