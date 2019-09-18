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بمناسبة اليوم الوطني.. "عشقي وطني" في مكتب دعوة نخال الباحة

احتفالًا باليوم الوطني 89، بدأ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بنخال الباحة؛ فعالياته بإطلاق حملة بعنوان "عشقي وطني"، والتي أتت أولى فعالياتها
بتوزيع كتاب حب الوطن للشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، بالإضافة للعديد من الفعاليات والمسابقات.


وبين مكتب تعاوني نخال: تكمن فكرة الكتاب التي بدأت من نهاية اليوم الوطني 88 إلى غرس قيمة حب الوطن لدى الناشئة، وأنها من مسلمات ديننا الحنيف، وقد باشر توزيع الكتاب أعضاء مجلس إدارة المكتب التعاوني بنخال لمحافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان، ومدير شرطة القرى، وعدد من الدوائر الحكومية والمدارس والمواطنين؛ احتفالاً باليوم الوطني 89، وتعبيراً عمّا يكنّه أبناء هذا الوطن من حب وانتماء، وتجسيداً لما يمثله حب الوطن والولاء لقادته في نفوس أبناء هذا الوطن.

وتشتمل الحملة على مسابقة وطنية في مواقع التواصل؛ حيث رصدت لها جوائز قيمة وكان أولى أسئلتها: "ما هو شعار اليوم الوطني 89؟"،
إضافة إلى سلسلة من الكلمات الوعظية بعنوان (أمن الوطن أولاً) تؤكد على اللحمة الوطنية ووحدة الصف.

كما سيكون هناك لوحات تعبيرية وتصاميم حول هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، سيتم وضعها في الطرقات، وكذلك نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

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بمناسبة اليوم الوطني.. "عشقي وطني" في مكتب دعوة نخال الباحة
سبق

احتفالًا باليوم الوطني 89، بدأ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بنخال الباحة؛ فعالياته بإطلاق حملة بعنوان "عشقي وطني"، والتي أتت أولى فعالياتها
بتوزيع كتاب حب الوطن للشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، بالإضافة للعديد من الفعاليات والمسابقات.


وبين مكتب تعاوني نخال: تكمن فكرة الكتاب التي بدأت من نهاية اليوم الوطني 88 إلى غرس قيمة حب الوطن لدى الناشئة، وأنها من مسلمات ديننا الحنيف، وقد باشر توزيع الكتاب أعضاء مجلس إدارة المكتب التعاوني بنخال لمحافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان، ومدير شرطة القرى، وعدد من الدوائر الحكومية والمدارس والمواطنين؛ احتفالاً باليوم الوطني 89، وتعبيراً عمّا يكنّه أبناء هذا الوطن من حب وانتماء، وتجسيداً لما يمثله حب الوطن والولاء لقادته في نفوس أبناء هذا الوطن.

وتشتمل الحملة على مسابقة وطنية في مواقع التواصل؛ حيث رصدت لها جوائز قيمة وكان أولى أسئلتها: "ما هو شعار اليوم الوطني 89؟"،
إضافة إلى سلسلة من الكلمات الوعظية بعنوان (أمن الوطن أولاً) تؤكد على اللحمة الوطنية ووحدة الصف.

كما سيكون هناك لوحات تعبيرية وتصاميم حول هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، سيتم وضعها في الطرقات، وكذلك نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
06:49 PM

بمناسبة اليوم الوطني.. "عشقي وطني" في مكتب دعوة نخال الباحة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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احتفالًا باليوم الوطني 89، بدأ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بنخال الباحة؛ فعالياته بإطلاق حملة بعنوان "عشقي وطني"، والتي أتت أولى فعالياتها
بتوزيع كتاب حب الوطن للشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، بالإضافة للعديد من الفعاليات والمسابقات.


وبين مكتب تعاوني نخال: تكمن فكرة الكتاب التي بدأت من نهاية اليوم الوطني 88 إلى غرس قيمة حب الوطن لدى الناشئة، وأنها من مسلمات ديننا الحنيف، وقد باشر توزيع الكتاب أعضاء مجلس إدارة المكتب التعاوني بنخال لمحافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان، ومدير شرطة القرى، وعدد من الدوائر الحكومية والمدارس والمواطنين؛ احتفالاً باليوم الوطني 89، وتعبيراً عمّا يكنّه أبناء هذا الوطن من حب وانتماء، وتجسيداً لما يمثله حب الوطن والولاء لقادته في نفوس أبناء هذا الوطن.

وتشتمل الحملة على مسابقة وطنية في مواقع التواصل؛ حيث رصدت لها جوائز قيمة وكان أولى أسئلتها: "ما هو شعار اليوم الوطني 89؟"،
إضافة إلى سلسلة من الكلمات الوعظية بعنوان (أمن الوطن أولاً) تؤكد على اللحمة الوطنية ووحدة الصف.

كما سيكون هناك لوحات تعبيرية وتصاميم حول هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، سيتم وضعها في الطرقات، وكذلك نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

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