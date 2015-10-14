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أسعار النفط تتراجع بفعل شُح تفاصيل الاتفاق الأمريكي الصيني

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 60.62 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي تَسَبّبت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين؛ مما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع 2%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتًا إلى 60.62 دولارًا للبرميل؛ بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.45 دولارًا للبرميل منخفضة 25 سنتًا.

وزاد الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي؛ وهو أول مكسب أسبوعي يُحققانه في ثلاثة أسابيع.

أسعار النفط النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتراجع بفعل شُح تفاصيل الاتفاق الأمريكي الصيني
سبق

تراجعت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي تَسَبّبت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين؛ مما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع 2%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتًا إلى 60.62 دولارًا للبرميل؛ بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.45 دولارًا للبرميل منخفضة 25 سنتًا.

وزاد الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي؛ وهو أول مكسب أسبوعي يُحققانه في ثلاثة أسابيع.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:01 AM

أسعار النفط تتراجع بفعل شُح تفاصيل الاتفاق الأمريكي الصيني

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 60.62 دولارًا للبرميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تراجعت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي تَسَبّبت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين؛ مما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع 2%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتًا إلى 60.62 دولارًا للبرميل؛ بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.45 دولارًا للبرميل منخفضة 25 سنتًا.

وزاد الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي؛ وهو أول مكسب أسبوعي يُحققانه في ثلاثة أسابيع.

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