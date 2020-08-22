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التحالف الدولي يشن ضربة على خلية لـ"داعش" شمال بغداد

أسفرت عن قتل جميع الإرهابيين

نفَّذ التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ضربة جوية ضد التنظيم شمالي العاصمة بغداد، بحسب ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت.

وبيَّن "رسول" في بيان صحفي، نقلته "روسيا اليوم"، أن الضربة جرت بناء على معلومات استخبارية، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة.

وأضاف بأن طيران التحالف الدولي نفَّذ ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين الطارمية شمال بغداد، أسفرت عن قتلهم جميعًا.

تنظيم داعش الإرهابي التحالف الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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التحالف الدولي يشن ضربة على خلية لـ"داعش" شمال بغداد
سبق

نفَّذ التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ضربة جوية ضد التنظيم شمالي العاصمة بغداد، بحسب ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت.

وبيَّن "رسول" في بيان صحفي، نقلته "روسيا اليوم"، أن الضربة جرت بناء على معلومات استخبارية، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة.

وأضاف بأن طيران التحالف الدولي نفَّذ ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين الطارمية شمال بغداد، أسفرت عن قتلهم جميعًا.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
09:02 PM

التحالف الدولي يشن ضربة على خلية لـ"داعش" شمال بغداد

أسفرت عن قتل جميع الإرهابيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفَّذ التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ضربة جوية ضد التنظيم شمالي العاصمة بغداد، بحسب ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت.

وبيَّن "رسول" في بيان صحفي، نقلته "روسيا اليوم"، أن الضربة جرت بناء على معلومات استخبارية، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة.

وأضاف بأن طيران التحالف الدولي نفَّذ ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين الطارمية شمال بغداد، أسفرت عن قتلهم جميعًا.

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