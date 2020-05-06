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شاهد لوحات فنية بالأخضر والأبيض.. هكذا بدت المدرجات الزراعية بعسير بعد الأمطار

واصلت هطولها على مدار الأسابيع الماضية مصحوبة بزخات من البرد

تَحَوّلت المدرجات الزراعية في عدد من محافظات منطقة عسير إلى لوحة فنية تَشَكّلت من اللونين الأخضر والأبيض الممتزجة بتربة خصبة تُنتج أجود أنواع المحصولات الغذائية.

وواصلت الأمطار الغزيرة هطولها على مدار الأسابيع الماضية؛ لتشمل أجزاء واسعة من المنطقة مصحوبة بزخات من البرد، أسهمت في تلطيف الأجواء وارتواء الأرض؛ مما يَعِد بموسم وفير للمحصولات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة؛ أهمها "البر" و"الذرة".

وبتتبع مواقع هطول الأمطار، تظهر معطيات الجمال التي تَشَكّلت مع أمطار الخير والبركة، واحتضان المدرجات الزراعية لكميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، مع تكوّن بساط أخضر على امتداد البصر زاده جمالًا كثافةُ البرَد الذي كسا المكان أردية بيضاء، وشلالات تخترق القمم العالية لتحط في بطون الأودية والمزارع.

وتركزت موجة الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مدينة أبها، ومحافظات: (خميس مشيط، وتنومة والنماص، وظهران الجنوب، وطريب، وسراة عبيدة، والحرجة)، ومراكز: (بللحمر، وبللسمر، وطبب والشعف)، ووادي ابن هشبل والفرشة والربوعة، إضافة إلى عقبة الصماء التي تربط بين مدينة أبها ومحافظة رجال ألمع.

وبحسب النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية على معظم محافظات منطقة عسير خلال الأيام المقبلة؛ وهو ما دعا الجهات المختصة كالدفاع المدني إلى تحذير المواطنين والمقيمين من السير في الطرقات السريعة خلال فترة الأمطار، ودعوة المواطنين إلى الابتعاد عن بطون الأودية؛ تجنبًا للخطر الذي قد يأتي من سيول منقولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد لوحات فنية بالأخضر والأبيض.. هكذا بدت المدرجات الزراعية بعسير بعد الأمطار
سبق

تَحَوّلت المدرجات الزراعية في عدد من محافظات منطقة عسير إلى لوحة فنية تَشَكّلت من اللونين الأخضر والأبيض الممتزجة بتربة خصبة تُنتج أجود أنواع المحصولات الغذائية.

وواصلت الأمطار الغزيرة هطولها على مدار الأسابيع الماضية؛ لتشمل أجزاء واسعة من المنطقة مصحوبة بزخات من البرد، أسهمت في تلطيف الأجواء وارتواء الأرض؛ مما يَعِد بموسم وفير للمحصولات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة؛ أهمها "البر" و"الذرة".

وبتتبع مواقع هطول الأمطار، تظهر معطيات الجمال التي تَشَكّلت مع أمطار الخير والبركة، واحتضان المدرجات الزراعية لكميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، مع تكوّن بساط أخضر على امتداد البصر زاده جمالًا كثافةُ البرَد الذي كسا المكان أردية بيضاء، وشلالات تخترق القمم العالية لتحط في بطون الأودية والمزارع.

وتركزت موجة الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مدينة أبها، ومحافظات: (خميس مشيط، وتنومة والنماص، وظهران الجنوب، وطريب، وسراة عبيدة، والحرجة)، ومراكز: (بللحمر، وبللسمر، وطبب والشعف)، ووادي ابن هشبل والفرشة والربوعة، إضافة إلى عقبة الصماء التي تربط بين مدينة أبها ومحافظة رجال ألمع.

وبحسب النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية على معظم محافظات منطقة عسير خلال الأيام المقبلة؛ وهو ما دعا الجهات المختصة كالدفاع المدني إلى تحذير المواطنين والمقيمين من السير في الطرقات السريعة خلال فترة الأمطار، ودعوة المواطنين إلى الابتعاد عن بطون الأودية؛ تجنبًا للخطر الذي قد يأتي من سيول منقولة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
02:07 PM

شاهد لوحات فنية بالأخضر والأبيض.. هكذا بدت المدرجات الزراعية بعسير بعد الأمطار

واصلت هطولها على مدار الأسابيع الماضية مصحوبة بزخات من البرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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تَحَوّلت المدرجات الزراعية في عدد من محافظات منطقة عسير إلى لوحة فنية تَشَكّلت من اللونين الأخضر والأبيض الممتزجة بتربة خصبة تُنتج أجود أنواع المحصولات الغذائية.

وواصلت الأمطار الغزيرة هطولها على مدار الأسابيع الماضية؛ لتشمل أجزاء واسعة من المنطقة مصحوبة بزخات من البرد، أسهمت في تلطيف الأجواء وارتواء الأرض؛ مما يَعِد بموسم وفير للمحصولات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة؛ أهمها "البر" و"الذرة".

وبتتبع مواقع هطول الأمطار، تظهر معطيات الجمال التي تَشَكّلت مع أمطار الخير والبركة، واحتضان المدرجات الزراعية لكميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، مع تكوّن بساط أخضر على امتداد البصر زاده جمالًا كثافةُ البرَد الذي كسا المكان أردية بيضاء، وشلالات تخترق القمم العالية لتحط في بطون الأودية والمزارع.

وتركزت موجة الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مدينة أبها، ومحافظات: (خميس مشيط، وتنومة والنماص، وظهران الجنوب، وطريب، وسراة عبيدة، والحرجة)، ومراكز: (بللحمر، وبللسمر، وطبب والشعف)، ووادي ابن هشبل والفرشة والربوعة، إضافة إلى عقبة الصماء التي تربط بين مدينة أبها ومحافظة رجال ألمع.

وبحسب النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط الرياح السطحية على معظم محافظات منطقة عسير خلال الأيام المقبلة؛ وهو ما دعا الجهات المختصة كالدفاع المدني إلى تحذير المواطنين والمقيمين من السير في الطرقات السريعة خلال فترة الأمطار، ودعوة المواطنين إلى الابتعاد عن بطون الأودية؛ تجنبًا للخطر الذي قد يأتي من سيول منقولة.

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