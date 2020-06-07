بلدية "سبت الجارة" تطلق حملة تحسين المشهد الحضري

تستهدف إزالة مخلفات البناء والمشوهات البصرية

بدأت بلدية سبت الجارة في أعمال حملة تحسين "المشهد الحضري" التي تهدف لإزالة المخلفات وتحسين المشهد العام بنطاق البلدية ويشمل ذلك مخلفات البناء والمشوهات البصرية بمتابعة مباشرة من قِبل رئيس بلدية سبت الجارة المهندس عايض سعيد العفيفي.

وتأتي تلك الجهود تزامنًا مع الحملة الرئيسة التي وجه بها أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي والتي دشنها محافظ القنفذة محمد القباع بمشاركة بلديات المحافظة وتحظى الحملة بإشراف وكيل الأمين لبلديات المحافظات سعيد بن علي القرني.