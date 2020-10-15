النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 472 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 507 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الكلب المسعور" يرفض تأييد "ترامب" أو "بايدن" في الانتخابات

اعتبر أن الرئيس يجب أن يتحلى بالمؤهلات والعطف

رفض وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس، اليوم الخميس، تأييد الرئيس دونالد ترامب في الحملة الانتخابية مع أنه خدم في إدارته، وكذلك المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال "ماتيس" الملقب بـ"الكلب المسعور" في مؤتمر افتراضي نظمه معهد لوي في سيدني: "سأرفض اقتراحكم دعم مرشح، فلسان الجنرالات المتقاعدين يجب أن يتقاعد أيضاً خلال الحملة الانتخابية".

وفي تحديده للصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس، اعتبر "ماتيس" أن ما يجب أن ينظر إليه هو المؤهلات والعطف والتعاطف مع السكان كل السكان، وفقاً لـ "فرانس 24".

واستقال "ماتيس" في ديسمبر 2018 بعد يوم من إعلان "ترامب" انسحاباً أحادياً من سوريا من دون التشاور مع حلفاء واشنطن في القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبعد استقالته واجه "ماتيس" انتقادات حادة من قبل الديمقراطيين؛ لصمته حيال سياسات "ترامب" وتجنب القضايا السياسية على الرغم من منصبه السابق في الإدارة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الكلب المسعور" يرفض تأييد "ترامب" أو "بايدن" في الانتخابات
سبق

رفض وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس، اليوم الخميس، تأييد الرئيس دونالد ترامب في الحملة الانتخابية مع أنه خدم في إدارته، وكذلك المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال "ماتيس" الملقب بـ"الكلب المسعور" في مؤتمر افتراضي نظمه معهد لوي في سيدني: "سأرفض اقتراحكم دعم مرشح، فلسان الجنرالات المتقاعدين يجب أن يتقاعد أيضاً خلال الحملة الانتخابية".

وفي تحديده للصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس، اعتبر "ماتيس" أن ما يجب أن ينظر إليه هو المؤهلات والعطف والتعاطف مع السكان كل السكان، وفقاً لـ "فرانس 24".

واستقال "ماتيس" في ديسمبر 2018 بعد يوم من إعلان "ترامب" انسحاباً أحادياً من سوريا من دون التشاور مع حلفاء واشنطن في القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبعد استقالته واجه "ماتيس" انتقادات حادة من قبل الديمقراطيين؛ لصمته حيال سياسات "ترامب" وتجنب القضايا السياسية على الرغم من منصبه السابق في الإدارة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
03:12 PM

"الكلب المسعور" يرفض تأييد "ترامب" أو "بايدن" في الانتخابات

اعتبر أن الرئيس يجب أن يتحلى بالمؤهلات والعطف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
4,838

رفض وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس، اليوم الخميس، تأييد الرئيس دونالد ترامب في الحملة الانتخابية مع أنه خدم في إدارته، وكذلك المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال "ماتيس" الملقب بـ"الكلب المسعور" في مؤتمر افتراضي نظمه معهد لوي في سيدني: "سأرفض اقتراحكم دعم مرشح، فلسان الجنرالات المتقاعدين يجب أن يتقاعد أيضاً خلال الحملة الانتخابية".

وفي تحديده للصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس، اعتبر "ماتيس" أن ما يجب أن ينظر إليه هو المؤهلات والعطف والتعاطف مع السكان كل السكان، وفقاً لـ "فرانس 24".

واستقال "ماتيس" في ديسمبر 2018 بعد يوم من إعلان "ترامب" انسحاباً أحادياً من سوريا من دون التشاور مع حلفاء واشنطن في القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبعد استقالته واجه "ماتيس" انتقادات حادة من قبل الديمقراطيين؛ لصمته حيال سياسات "ترامب" وتجنب القضايا السياسية على الرغم من منصبه السابق في الإدارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,935
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,490
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,420

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة