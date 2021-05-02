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15 إصابة جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات

جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج

سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي وفاة جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، ليصل إجمالي المصابين إلى 90686 إصابة، في حين استقر عدد الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 85725 حالة.

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15 إصابة جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات
سبق

سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي وفاة جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، ليصل إجمالي المصابين إلى 90686 إصابة، في حين استقر عدد الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 85725 حالة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
10:13 AM

15 إصابة جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات

جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي وفاة جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، ليصل إجمالي المصابين إلى 90686 إصابة، في حين استقر عدد الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 85725 حالة.

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