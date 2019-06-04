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عيد الريث.. النباتات العطرية ترسم مظاهر البهجة على الرؤوس

ثقافة فلكلورية ومزيج من الفرحة والسرور والأهازيج الشعبية

تصوير: عبدالعزيز الريثي

ما إن يحل العيد؛ حتى يرسم شباب جبال الريث في جازان طقوس ومراسم استقباله الاستثنائية قبل كبار سنها؛ حيث يستبلدون ملابسهم الرسمية بالزي الجبلي المطرز بالألوان الزاهية البديعة والنباتات العطرية ذات الروائح الزكية فوق الرؤوس.

ويلتزم الجيل الحالي بالموروث الشعبي كجزء أصيل من الماضي الذي يحضر سنويًّا في الأعياد، كما يحرص الأهالي على ارتداء ملابسهم الشعبية وأهازيجهم الغنائية وإحياء تراثهم الإنساني والتعبير عنه بأكثر من مظهر.

ويقول الأهالي: إن العيد بهذا الزي والموروث له نكهة خاصة؛ فهو ثقافة فلكلورية ومزيج من الفرحة والسرور والمظاهر البهيجة والأهازيج الشعبية التي يرددها الصغار والكبار.

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عيد الريث.. النباتات العطرية ترسم مظاهر البهجة على الرؤوس
سبق

تصوير: عبدالعزيز الريثي

ما إن يحل العيد؛ حتى يرسم شباب جبال الريث في جازان طقوس ومراسم استقباله الاستثنائية قبل كبار سنها؛ حيث يستبلدون ملابسهم الرسمية بالزي الجبلي المطرز بالألوان الزاهية البديعة والنباتات العطرية ذات الروائح الزكية فوق الرؤوس.

ويلتزم الجيل الحالي بالموروث الشعبي كجزء أصيل من الماضي الذي يحضر سنويًّا في الأعياد، كما يحرص الأهالي على ارتداء ملابسهم الشعبية وأهازيجهم الغنائية وإحياء تراثهم الإنساني والتعبير عنه بأكثر من مظهر.

ويقول الأهالي: إن العيد بهذا الزي والموروث له نكهة خاصة؛ فهو ثقافة فلكلورية ومزيج من الفرحة والسرور والمظاهر البهيجة والأهازيج الشعبية التي يرددها الصغار والكبار.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
01:11 PM

عيد الريث.. النباتات العطرية ترسم مظاهر البهجة على الرؤوس

ثقافة فلكلورية ومزيج من الفرحة والسرور والأهازيج الشعبية

A A A
فهد كاملي - جازان
11
7,675

تصوير: عبدالعزيز الريثي

ما إن يحل العيد؛ حتى يرسم شباب جبال الريث في جازان طقوس ومراسم استقباله الاستثنائية قبل كبار سنها؛ حيث يستبلدون ملابسهم الرسمية بالزي الجبلي المطرز بالألوان الزاهية البديعة والنباتات العطرية ذات الروائح الزكية فوق الرؤوس.

ويلتزم الجيل الحالي بالموروث الشعبي كجزء أصيل من الماضي الذي يحضر سنويًّا في الأعياد، كما يحرص الأهالي على ارتداء ملابسهم الشعبية وأهازيجهم الغنائية وإحياء تراثهم الإنساني والتعبير عنه بأكثر من مظهر.

ويقول الأهالي: إن العيد بهذا الزي والموروث له نكهة خاصة؛ فهو ثقافة فلكلورية ومزيج من الفرحة والسرور والمظاهر البهيجة والأهازيج الشعبية التي يرددها الصغار والكبار.

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