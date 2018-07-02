"حقوق الإنسان" تعقد ندوة حول انتهاكات الاحتلال الإيراني بحق الأحوازيين

طالبت بفتح تحقيق في قتل 4 متظاهرين سلميين وجرح 20 بمدينة المحمرة

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، صباح اليوم الاثنين، ندوة حقوقية موسعة نظمتها المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بحضور منظمات وشخصيات حقوقية عربية ودولية .

وفي التفاصيل، ركزت كلمات الحضور وممثلي المنظمات الحقوقية على انتهاكات النظام الإيراني بحق الأحوازيين وخصوصًا خلال أيام انتفاضة الكرامة وانتفاضة العطش التي واجهتها سلطات النظام الإيراني بالقمع وممارسة الانتهاكات الحقوقية على نطاق واسع.

وأكد ممثل المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان "عبدالرحمان حتة" ضرورة توثيق انتهاكات النظام الإيراني في الأحواز وتغطيتها إعلاميًا وإيصال معاناة الأحوازيين للمنظمات الدولية والعربية المعنية بمجال حقوق الإنسان .

وطالبت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بعقد اجتماع عاجل والتدخل الفوري بإرسال بعثة تحقيق دولي للتحقيق بقتل سلطات الاحتلال الإيراني لأربعة متظاهرين أحوازيين سلميين وجرح عشرين في مدينة المحمرة قبل يومين.

وأشارت كلمة الحركة التي ألقاها "يعقوب حر التستري" إلى معاناة الأحوازيين اليومية من جراء الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة منذ أكثر من تسعة عقود من القمع والقهر والانتهاكات وخصوصًا سرقة المياه العذبة والتلويث البيئي المتعمد واستجرار مياه الأنهر الأحوازية مثل نهر كارون والكرخة نحو المدن الفارسية أو بيعها لدول الجوار وحرمان الأحوازيين من الاستفادة من مصادره المائية.

وناشدت الحركة، الدول الكبرى والمنظمات العالمية وجميع الأحرار في العالم إلى دعم نضال الشعب العربي الأحوازي في مواجهة الاحتلال الإيراني العنصري للأحواز.

ومن جهة أخرى، أشارت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة للبيئة "مادلين شارب" إلى انتهاكات النظام الإيراني بحق الأحوازيين وخصوصًا لجهة التلويث البيئي المتعمد واستجرار المياه العذبة لما يشكله ذلك من مخاطر بيئية وصحية جسيمة تمس حياة الأحوازيين مباشرة.

كما نوهت "شارب" بمعاناة أهالي مدينتي المحمرة وعبادان من النقص الحاد في مصادر المياه العذبة من جراء سرقتها من قِبل سلطات النظام الإيراني.

وتحدث المحامي الدولي "أنور مالك" عن المأساة التي يعيشها الأحوازيون تحت الاحتلال الإيراني العنصري منذ عقود داعيًا جامعة الدول العربية إلى الاعتراف بالأحواز دولة عربية مستقلة والعمل مع الأحوازيين وقواهم الفاعلة على تحريرها من الاحتلال الإيراني.

وركزت كلمة المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان التي ألقتها الناشطة "بلقيس ياسين" على معاناة المرأة الأحوازية في سجون ومعتقلات النظام الإيراني.

يُذكر أن الندوة شارك فيها ممثلو معظم المنظمات الأحوازية والعربية الحقوقية وبعض المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المرصد الأحوازي لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة سلام بلا حدود وشخصيات ومنظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان والبيئة .