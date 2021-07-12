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تخصيص أبراج منى لحجاج العام الحالي وتقسيمهم لمجموعات لا تتجاوز 20 شخصاً

تجهيز مركز تجمع لضيوف الرحمن بمساحة 6000 م٢

تضمنت البروتوكولات الإضافية الصحية الخاصة بموسم حج 1441ه بحسب قناة "العربية"، الحجر الطبي للحجاج قبل الدخول إلى مكة المكرمة، وتجهيز مركز تجمع للحجاج في مكة بمساحة 6000 متر مربع، إضافة إلى اعتماد مسافة مترين بين كل حاج والآخر طوال فترة الحج.

وشددت الإجراءات على تقسيم الحجاج إلى مجموعات منفصلة، وبأعداد لا تتجاوز 20 شخصًا، مع وجود مرشد مرافق لكل مجموعة، كما سيتم تخصيص 40 حافلة ذات سعة 49 راكبًا لنقل 22 راكباً فقط في المرة الواحدة، مع تخصيص نفس الحافلة لذات المجموعة طوال مراحل أداء مناسك الحج، وكذلك المقعد لذات الحاج طوال الفترة نفسها.

وأفادت المصادر وفقاً لـ"العربية" عن تجهيز مسارات معقمة محددة في المطاف والمسعى، مع تحقيق التباعد بين الحجاج بمسافة مترين، وتخصيص أبراج منى لاستقبال حجاج هذا العام، كما سيتم إسكان كل حاج في مساحة مستقلة لا تقل عن 9 أمتار في منى وعرفات ومزدلفة، وتوزيع أكياس حصى الجمرات مغلفة ومعقمة على الحجاج، واقتصار إعاشة الحجاج على الوجبات مسبقة التحضير والمغلفة من خلال متعهد معتمد بأدوات بلاستيكية ذات استخدام واحد.

كما تم العمل على إصدار بطاقة ذكية لكل حاج تختص بإدارة وتنظيم رحلة الحاج، وحقيبة لكل حاج تحتوي على معقمات وكمامات وسجادة وأدوات الوقاية اللازمة، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم على الحجيج في كل نقاط الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخصيص أبراج منى لحجاج العام الحالي وتقسيمهم لمجموعات لا تتجاوز 20 شخصاً
سبق

تضمنت البروتوكولات الإضافية الصحية الخاصة بموسم حج 1441ه بحسب قناة "العربية"، الحجر الطبي للحجاج قبل الدخول إلى مكة المكرمة، وتجهيز مركز تجمع للحجاج في مكة بمساحة 6000 متر مربع، إضافة إلى اعتماد مسافة مترين بين كل حاج والآخر طوال فترة الحج.

وشددت الإجراءات على تقسيم الحجاج إلى مجموعات منفصلة، وبأعداد لا تتجاوز 20 شخصًا، مع وجود مرشد مرافق لكل مجموعة، كما سيتم تخصيص 40 حافلة ذات سعة 49 راكبًا لنقل 22 راكباً فقط في المرة الواحدة، مع تخصيص نفس الحافلة لذات المجموعة طوال مراحل أداء مناسك الحج، وكذلك المقعد لذات الحاج طوال الفترة نفسها.

وأفادت المصادر وفقاً لـ"العربية" عن تجهيز مسارات معقمة محددة في المطاف والمسعى، مع تحقيق التباعد بين الحجاج بمسافة مترين، وتخصيص أبراج منى لاستقبال حجاج هذا العام، كما سيتم إسكان كل حاج في مساحة مستقلة لا تقل عن 9 أمتار في منى وعرفات ومزدلفة، وتوزيع أكياس حصى الجمرات مغلفة ومعقمة على الحجاج، واقتصار إعاشة الحجاج على الوجبات مسبقة التحضير والمغلفة من خلال متعهد معتمد بأدوات بلاستيكية ذات استخدام واحد.

كما تم العمل على إصدار بطاقة ذكية لكل حاج تختص بإدارة وتنظيم رحلة الحاج، وحقيبة لكل حاج تحتوي على معقمات وكمامات وسجادة وأدوات الوقاية اللازمة، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم على الحجيج في كل نقاط الحج.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
07:21 PM

تخصيص أبراج منى لحجاج العام الحالي وتقسيمهم لمجموعات لا تتجاوز 20 شخصاً

تجهيز مركز تجمع لضيوف الرحمن بمساحة 6000 م٢

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,427

تضمنت البروتوكولات الإضافية الصحية الخاصة بموسم حج 1441ه بحسب قناة "العربية"، الحجر الطبي للحجاج قبل الدخول إلى مكة المكرمة، وتجهيز مركز تجمع للحجاج في مكة بمساحة 6000 متر مربع، إضافة إلى اعتماد مسافة مترين بين كل حاج والآخر طوال فترة الحج.

وشددت الإجراءات على تقسيم الحجاج إلى مجموعات منفصلة، وبأعداد لا تتجاوز 20 شخصًا، مع وجود مرشد مرافق لكل مجموعة، كما سيتم تخصيص 40 حافلة ذات سعة 49 راكبًا لنقل 22 راكباً فقط في المرة الواحدة، مع تخصيص نفس الحافلة لذات المجموعة طوال مراحل أداء مناسك الحج، وكذلك المقعد لذات الحاج طوال الفترة نفسها.

وأفادت المصادر وفقاً لـ"العربية" عن تجهيز مسارات معقمة محددة في المطاف والمسعى، مع تحقيق التباعد بين الحجاج بمسافة مترين، وتخصيص أبراج منى لاستقبال حجاج هذا العام، كما سيتم إسكان كل حاج في مساحة مستقلة لا تقل عن 9 أمتار في منى وعرفات ومزدلفة، وتوزيع أكياس حصى الجمرات مغلفة ومعقمة على الحجاج، واقتصار إعاشة الحجاج على الوجبات مسبقة التحضير والمغلفة من خلال متعهد معتمد بأدوات بلاستيكية ذات استخدام واحد.

كما تم العمل على إصدار بطاقة ذكية لكل حاج تختص بإدارة وتنظيم رحلة الحاج، وحقيبة لكل حاج تحتوي على معقمات وكمامات وسجادة وأدوات الوقاية اللازمة، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم على الحجيج في كل نقاط الحج.

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