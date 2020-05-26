النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق مطبخ مُخالف تعد عمالته ولائم العيد شمال الطائف

جرى أخذ الإقرار على صاحبه تمهيدًا لتطبيق التعليمات بحقه

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" اليوم عن مطبخ لذبح وطبخ الولائم يُمارس نشاطه وذلك باستقباله عددًا من الذبائح في شمالي المحافظة.

وساندت الجهات الأمنية ممثلةً في "الضبط الميداني- دوريات الأمن" مهمة البلدية، حيث تمت مداهمة المطبخ وضبط العمالة من جنسية آسيوية، كانوا يمارسون عملهم في تجهيز وطبخ ولائم العيد، حيث وجدت عددًا من الأغنام كانت قيد الطبخ، وأخرى كانت مُعلقةً للسلخ، في مخالفة للأنظمة والتعليمات كون ذلك النشاط غير مسموح به ، في ظل الاحترازات والاشتراطات المُتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد تم استدعاء صاحب المطبخ وأخذ الإقرار عليه بإغلاق المطبخ المُخالف، تمهيدًا لتطبيق التعليمات بحقه وفقًا للائحة المعتمدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إغلاق مطبخ مُخالف تعد عمالته ولائم العيد شمال الطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" اليوم عن مطبخ لذبح وطبخ الولائم يُمارس نشاطه وذلك باستقباله عددًا من الذبائح في شمالي المحافظة.

وساندت الجهات الأمنية ممثلةً في "الضبط الميداني- دوريات الأمن" مهمة البلدية، حيث تمت مداهمة المطبخ وضبط العمالة من جنسية آسيوية، كانوا يمارسون عملهم في تجهيز وطبخ ولائم العيد، حيث وجدت عددًا من الأغنام كانت قيد الطبخ، وأخرى كانت مُعلقةً للسلخ، في مخالفة للأنظمة والتعليمات كون ذلك النشاط غير مسموح به ، في ظل الاحترازات والاشتراطات المُتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد تم استدعاء صاحب المطبخ وأخذ الإقرار عليه بإغلاق المطبخ المُخالف، تمهيدًا لتطبيق التعليمات بحقه وفقًا للائحة المعتمدة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:17 AM

إغلاق مطبخ مُخالف تعد عمالته ولائم العيد شمال الطائف

جرى أخذ الإقرار على صاحبه تمهيدًا لتطبيق التعليمات بحقه

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
3,311

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" اليوم عن مطبخ لذبح وطبخ الولائم يُمارس نشاطه وذلك باستقباله عددًا من الذبائح في شمالي المحافظة.

وساندت الجهات الأمنية ممثلةً في "الضبط الميداني- دوريات الأمن" مهمة البلدية، حيث تمت مداهمة المطبخ وضبط العمالة من جنسية آسيوية، كانوا يمارسون عملهم في تجهيز وطبخ ولائم العيد، حيث وجدت عددًا من الأغنام كانت قيد الطبخ، وأخرى كانت مُعلقةً للسلخ، في مخالفة للأنظمة والتعليمات كون ذلك النشاط غير مسموح به ، في ظل الاحترازات والاشتراطات المُتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد تم استدعاء صاحب المطبخ وأخذ الإقرار عليه بإغلاق المطبخ المُخالف، تمهيدًا لتطبيق التعليمات بحقه وفقًا للائحة المعتمدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,765
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,816
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,588

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة