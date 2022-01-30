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"الداخلية": 29164 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8012 وتلتها منطقة المدينة المنورة ثم الشرقية

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (29164) مخالفة، وذلك للفترة من 20/ 6/ 1443هـ حتى 26/ 6/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (8012)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (4413) مخالفة، والشرقية بـ (3632)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2564)، ومنقطة حائل بـ (2046)، ومنطقة القصيم بـ (1929)، ومنطقة الجوف بـ (1355)، ومنطقة جازان بـ (1178)، ومنطقة تبوك بـ (1012)، ومنطقة الباحة بـ(976)، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (730)، ومنطقة عسير بـ (693)، ومنطقة نجران بـ (624).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وزارة الداخلية كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": 29164 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع
سبق

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (29164) مخالفة، وذلك للفترة من 20/ 6/ 1443هـ حتى 26/ 6/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (8012)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (4413) مخالفة، والشرقية بـ (3632)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2564)، ومنقطة حائل بـ (2046)، ومنطقة القصيم بـ (1929)، ومنطقة الجوف بـ (1355)، ومنطقة جازان بـ (1178)، ومنطقة تبوك بـ (1012)، ومنطقة الباحة بـ(976)، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (730)، ومنطقة عسير بـ (693)، ومنطقة نجران بـ (624).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:01 PM
اخر تعديل
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
05:07 PM

"الداخلية": 29164 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8012 وتلتها منطقة المدينة المنورة ثم الشرقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
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بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (29164) مخالفة، وذلك للفترة من 20/ 6/ 1443هـ حتى 26/ 6/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (8012)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (4413) مخالفة، والشرقية بـ (3632)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2564)، ومنقطة حائل بـ (2046)، ومنطقة القصيم بـ (1929)، ومنطقة الجوف بـ (1355)، ومنطقة جازان بـ (1178)، ومنطقة تبوك بـ (1012)، ومنطقة الباحة بـ(976)، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (730)، ومنطقة عسير بـ (693)، ومنطقة نجران بـ (624).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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