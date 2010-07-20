أصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء الموافق 11/ 12/ 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الديوان الملكي ينعي الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-20 أصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء الموافق 11/ 12/ 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. ودعا البيان بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 07:09 PM

الديوان الملكي ينعي الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله سيصلى عليها بعد عصر الغد في جامع الإمام تركي





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أصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء الموافق 11/ 12/ 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ودعا البيان بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.