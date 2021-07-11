"الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع

أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.
وأوضحت الوزارة أن ذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".
أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.
وأوضحت الوزارة أن ذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".
أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.
وأوضحت الوزارة أن ذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".
أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.
وأوضحت الوزارة أن ذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".