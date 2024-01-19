بتقنيات مطورة .. نجاح 4 عمليات معقّدة لانسدادات الشرايين المتكلسة بـ "سعود الطبية"

أعلنتها "المدينة" على هامش ورشة عمل .. و"الدوسري": نقدم أحدث خدمات القسطرة

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز صحة القلب، إجراء أربع حالات للانسدادات المزمنة المتكلسة؛ وذلك على هامش ورشة عمل متخصصة في تلك الانسدادات الهادفة لفتح الشرايين للعمليات المعقدة.

وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري؛ أن العمليات أُجريت على مدار يومين بتقنيات جديدة ومتطورة، بحضور الاستشاري الإيطالي غابرييل جاسباريني؛ وهو مختص في الحالات المعقدة من هذا النوع من القسطرة القلبية المتعدّدة وله دراسات عديدة في هذا المجال.

ونوّه "الدوسري"؛ إلى أن المرضى بحالة صحية جيدة ومستقرة ويستعدون للخروج من المدينة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المركز أجرى أكثر من 4 آلاف عملية قسطرة منذ افتتاحه قبل نحو عامين، برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ ويقدم أحدث الخدمات في مجال القسطرة القلبية، ويوفر فحوص المجهودات، إضافة إلى قسم تداخلي، وعيادات خارجية متخصصة ومعمل للقسطرة يضم جميع المواصفات المتطورة لإجراء العمليات التداخلية.

من جانبه، قدّم الاستشاري الدكتور غابرييل جاسباريني؛ شكره وتقديره لمدينة الملك سعود الطبية وفريق العمل بمركز صحة القلب، مشيداً بالجهود المبذولة في الخدمات المقدمة للمرضى.

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تندرج ضمن منظومة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى إلى جانب: مستشفى الملك سلمان، مستشفى الإيمان، مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، مستشفى النقاهة، إضافةً إلى عدة مراكز رعاية أولية جنوب الرياض وغربها.