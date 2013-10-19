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تنسيق عالٍ ومتابعة على مدار الساعة ومعلومات لحظية.. «911» يستعرض مهامه في جيتكس دبي

يستعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» مهامه وخدماته، لزوّار جناح وزارة الداخلية السعودية بمعرض جيتكس للتقنية 2021 بدبي.

الخدمات التقنية والتطور الذي يشهده المركز، لاقى ثناء وإعجاب زوّار الجناح، حيث يقدم المركز الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، إضافة إلى قيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.

ويقوم المركز إضافة إلى تلقيه البلاغات والتعامل معها، بمتابعة الحالات الجوية، والحركة المرورية، الى جانب متابعة أي حالة أمنية طارئة لتقييم الموقف، ومدى الحاجة إلى التدخل إذا تعدّت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة إلى المستوى الوطني.

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تنسيق عالٍ ومتابعة على مدار الساعة ومعلومات لحظية.. «911» يستعرض مهامه في جيتكس دبي
سبق

يستعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» مهامه وخدماته، لزوّار جناح وزارة الداخلية السعودية بمعرض جيتكس للتقنية 2021 بدبي.

الخدمات التقنية والتطور الذي يشهده المركز، لاقى ثناء وإعجاب زوّار الجناح، حيث يقدم المركز الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، إضافة إلى قيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.

ويقوم المركز إضافة إلى تلقيه البلاغات والتعامل معها، بمتابعة الحالات الجوية، والحركة المرورية، الى جانب متابعة أي حالة أمنية طارئة لتقييم الموقف، ومدى الحاجة إلى التدخل إذا تعدّت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة إلى المستوى الوطني.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
12:29 PM

تنسيق عالٍ ومتابعة على مدار الساعة ومعلومات لحظية.. «911» يستعرض مهامه في جيتكس دبي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
593

يستعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» مهامه وخدماته، لزوّار جناح وزارة الداخلية السعودية بمعرض جيتكس للتقنية 2021 بدبي.

الخدمات التقنية والتطور الذي يشهده المركز، لاقى ثناء وإعجاب زوّار الجناح، حيث يقدم المركز الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، إضافة إلى قيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.

ويقوم المركز إضافة إلى تلقيه البلاغات والتعامل معها، بمتابعة الحالات الجوية، والحركة المرورية، الى جانب متابعة أي حالة أمنية طارئة لتقييم الموقف، ومدى الحاجة إلى التدخل إذا تعدّت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة إلى المستوى الوطني.

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