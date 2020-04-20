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في جلسة عن بُعد.. الشورى يعدل مادة ويلغي أخرى في نظام التنفيذ

ناقش عددًا من التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53)، وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ؛ وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه.

كما ناقش عددًا من التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد للمجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في جلسة عن بُعد.. الشورى يعدل مادة ويلغي أخرى في نظام التنفيذ
سبق

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53)، وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ؛ وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه.

كما ناقش عددًا من التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد للمجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:28 AM

في جلسة عن بُعد.. الشورى يعدل مادة ويلغي أخرى في نظام التنفيذ

ناقش عددًا من التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53)، وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ؛ وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه.

كما ناقش عددًا من التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد للمجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

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