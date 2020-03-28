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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"بلدية تربة" تمنع دخول الأطفال للمتاجر المزدحمة وتتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية

ألزمت المتاجر بوضع علامات تباعد بين المتسوقين وتكثيف أعمال تعقيم عربات التسوق

اتخذت بلدية محافظة تربة عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف المحافظة على صحة المواطن والمقيم وللحد من انتشار فايروس "كورونا" الجديد.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي لـ"سبق" إنه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ونظراً لما تشهده بعض المتاجر والمحلات التجارية بالمحافظة من كثافة كبيرة وازدحام شديد وإقبالٍ من المتسوقين، اتخذت البلدية عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس "كورونا" (كوفيد -١٩) الجديد، وذلك ضمن أعمال حملة البلدية "بالتعقيم نسلم".

وتابع "العتيبي": تم إلزام المتاجر بعدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ عاماً من دخول المتجر قطعياً وذلك حفاظاً على سلامتهم، وكذلك إلزام المتاجر بوضع علامات تباعد بين المتسوقين لا تقل عن متر ونصف بين المتسوق والمتسوق الأخر، بالإضافة إلى إلزام المتاجر بتكثيف أعمال تعقيم عربات التسوق بشكل دوري بعد كل استخدام وعدم التهاون في ذلك.

وأهابت بلدية محافظة تربة بجميع المواطنين والمقيمين وأصحاب المتاجر والمحلات التجارية التقيد بالتوجيهات وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

فيروس كورونا الجديد بلدية تربة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية تربة" تمنع دخول الأطفال للمتاجر المزدحمة وتتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية
سبق

اتخذت بلدية محافظة تربة عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف المحافظة على صحة المواطن والمقيم وللحد من انتشار فايروس "كورونا" الجديد.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي لـ"سبق" إنه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ونظراً لما تشهده بعض المتاجر والمحلات التجارية بالمحافظة من كثافة كبيرة وازدحام شديد وإقبالٍ من المتسوقين، اتخذت البلدية عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس "كورونا" (كوفيد -١٩) الجديد، وذلك ضمن أعمال حملة البلدية "بالتعقيم نسلم".

وتابع "العتيبي": تم إلزام المتاجر بعدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ عاماً من دخول المتجر قطعياً وذلك حفاظاً على سلامتهم، وكذلك إلزام المتاجر بوضع علامات تباعد بين المتسوقين لا تقل عن متر ونصف بين المتسوق والمتسوق الأخر، بالإضافة إلى إلزام المتاجر بتكثيف أعمال تعقيم عربات التسوق بشكل دوري بعد كل استخدام وعدم التهاون في ذلك.

وأهابت بلدية محافظة تربة بجميع المواطنين والمقيمين وأصحاب المتاجر والمحلات التجارية التقيد بالتوجيهات وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
01:52 AM

"بلدية تربة" تمنع دخول الأطفال للمتاجر المزدحمة وتتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية

ألزمت المتاجر بوضع علامات تباعد بين المتسوقين وتكثيف أعمال تعقيم عربات التسوق

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متعب البقمي - تربة
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5,851

اتخذت بلدية محافظة تربة عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف المحافظة على صحة المواطن والمقيم وللحد من انتشار فايروس "كورونا" الجديد.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي لـ"سبق" إنه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ونظراً لما تشهده بعض المتاجر والمحلات التجارية بالمحافظة من كثافة كبيرة وازدحام شديد وإقبالٍ من المتسوقين، اتخذت البلدية عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس "كورونا" (كوفيد -١٩) الجديد، وذلك ضمن أعمال حملة البلدية "بالتعقيم نسلم".

وتابع "العتيبي": تم إلزام المتاجر بعدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ عاماً من دخول المتجر قطعياً وذلك حفاظاً على سلامتهم، وكذلك إلزام المتاجر بوضع علامات تباعد بين المتسوقين لا تقل عن متر ونصف بين المتسوق والمتسوق الأخر، بالإضافة إلى إلزام المتاجر بتكثيف أعمال تعقيم عربات التسوق بشكل دوري بعد كل استخدام وعدم التهاون في ذلك.

وأهابت بلدية محافظة تربة بجميع المواطنين والمقيمين وأصحاب المتاجر والمحلات التجارية التقيد بالتوجيهات وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

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