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مؤشر  "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 9044.21 نقطة

بتداولات تجاوزت 3 مليارات ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 29.05 نقطة ليقفل عند مستوى 9044.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلي للتكافل، والخزف السعودي، وعسير، والدريس، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت، والوطنية للتعليم، والفخارية، وسامبا، وأسيج فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.50% و2.16%.

وكانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, والرياض، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، والاتصالات، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 26.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3843.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 401 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر  "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 9044.21 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 29.05 نقطة ليقفل عند مستوى 9044.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلي للتكافل، والخزف السعودي، وعسير، والدريس، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت، والوطنية للتعليم، والفخارية، وسامبا، وأسيج فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.50% و2.16%.

وكانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, والرياض، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، والاتصالات، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 26.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3843.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 401 صفقة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
04:08 PM

مؤشر  "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 9044.21 نقطة

بتداولات تجاوزت 3 مليارات ريال لأكثر من 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 29.05 نقطة ليقفل عند مستوى 9044.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلي للتكافل، والخزف السعودي، وعسير، والدريس، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت، والوطنية للتعليم، والفخارية، وسامبا، وأسيج فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.50% و2.16%.

وكانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, والرياض، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، والاتصالات، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 26.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3843.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 401 صفقة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,018
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,857
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,988
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,792

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