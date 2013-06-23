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309 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير

خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة

قدمت عيادات "تطمن" في عسير خدماتها لـ309264 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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309 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير
سبق

قدمت عيادات "تطمن" في عسير خدماتها لـ309264 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
04:21 PM

309 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في عسير

خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة

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بندر آل عوض - عسير
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قدمت عيادات "تطمن" في عسير خدماتها لـ309264 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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