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2000 مستفيد من العيادات المتنقلة بـ"صحي مكة المكرمة"

بـ14 قرية و51 زيارة ضمن مبادرات التحول المؤسسي

استفاد من العيادات المتنقلة في مكة المكرمة، نحو "ألفي مستفيد" في (14) قرية من خلال (51) زيارة ضمن مبادرات التحول المؤسسي، ومواءمة مع خطط وزارة الصحة في إيصال الخدمات الصحية لمختلف المستفيدين من سكان المناطق الطرفية البعيدة عن التجمعات الصحية.

وتعمل الإدارة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، من خلال العيادات المتنقلة على تقديم الرعاية الصحية للقرى الطرفية بمكة.

وتشمل العيادات (الطب العام، وعيادة الأسنان، والمختبر، والصيدلية)، بالإضافة إلى الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به خلال هذه الزيارات؛ حيث يعمل تجمع مكة المكرمة الصحي على استمرارية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين بقرى وهجر مكة المكرمة؛ حرصًا على تيسير وصولهم للخدمات الطبية، وتمكينهم من الحصول على الخدمة العلاجية التي تحقق تطلعاتهم.

وأوضح المدير التنفيذي للمراكز الصحية د.محمد مليباري، "أن العيادات المتنقلة تعتبر بمثابة مراكز صحية أولية تعمل بكل تفانٍ لخدمة المستفيدين في مقر إقامتهم؛ لتقديم الخدمات العلاجية.. ويشغل العيادات الطبية كادر متخصص من الأطباء والفنيين لتقديم كافة أنواع الرعاية اللازمة لأهالي تلك القرى والهجر بكل يسر وسهولة".

وأكد د.عبدالله تركستاني منسق العيادات المتنقلة بالرعاية الصحية الأولية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، "أنه خلال الشهر الحالي تعتزم العيادات المتنقلة زيارة تسع قرى وهجر وهي: (البيضاء، الملحاء، دفاق، النزهة، الموقدات، السلام، أم الهشم، الغزيات، المقيطع) ضمن خطط مجدولة خصصت فيها أيامًا من كل أسبوع للزيارة والمتابعة وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتثقيفية".

وأضاف "تركستاني" أن العمل يجري على قدم وساق لتجويد الخدمات الصحية وتحسينها بما يحقق تطلعات المستفيدين سواء في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في العيادات المتنقلة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبمنهجية تعتمد على التحسين المستمر والمتابعة الدقيقة لسير العمل".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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2000 مستفيد من العيادات المتنقلة بـ"صحي مكة المكرمة"
سبق

استفاد من العيادات المتنقلة في مكة المكرمة، نحو "ألفي مستفيد" في (14) قرية من خلال (51) زيارة ضمن مبادرات التحول المؤسسي، ومواءمة مع خطط وزارة الصحة في إيصال الخدمات الصحية لمختلف المستفيدين من سكان المناطق الطرفية البعيدة عن التجمعات الصحية.

وتعمل الإدارة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، من خلال العيادات المتنقلة على تقديم الرعاية الصحية للقرى الطرفية بمكة.

وتشمل العيادات (الطب العام، وعيادة الأسنان، والمختبر، والصيدلية)، بالإضافة إلى الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به خلال هذه الزيارات؛ حيث يعمل تجمع مكة المكرمة الصحي على استمرارية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين بقرى وهجر مكة المكرمة؛ حرصًا على تيسير وصولهم للخدمات الطبية، وتمكينهم من الحصول على الخدمة العلاجية التي تحقق تطلعاتهم.

وأوضح المدير التنفيذي للمراكز الصحية د.محمد مليباري، "أن العيادات المتنقلة تعتبر بمثابة مراكز صحية أولية تعمل بكل تفانٍ لخدمة المستفيدين في مقر إقامتهم؛ لتقديم الخدمات العلاجية.. ويشغل العيادات الطبية كادر متخصص من الأطباء والفنيين لتقديم كافة أنواع الرعاية اللازمة لأهالي تلك القرى والهجر بكل يسر وسهولة".

وأكد د.عبدالله تركستاني منسق العيادات المتنقلة بالرعاية الصحية الأولية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، "أنه خلال الشهر الحالي تعتزم العيادات المتنقلة زيارة تسع قرى وهجر وهي: (البيضاء، الملحاء، دفاق، النزهة، الموقدات، السلام، أم الهشم، الغزيات، المقيطع) ضمن خطط مجدولة خصصت فيها أيامًا من كل أسبوع للزيارة والمتابعة وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتثقيفية".

وأضاف "تركستاني" أن العمل يجري على قدم وساق لتجويد الخدمات الصحية وتحسينها بما يحقق تطلعات المستفيدين سواء في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في العيادات المتنقلة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبمنهجية تعتمد على التحسين المستمر والمتابعة الدقيقة لسير العمل".

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
01:33 PM

2000 مستفيد من العيادات المتنقلة بـ"صحي مكة المكرمة"

بـ14 قرية و51 زيارة ضمن مبادرات التحول المؤسسي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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استفاد من العيادات المتنقلة في مكة المكرمة، نحو "ألفي مستفيد" في (14) قرية من خلال (51) زيارة ضمن مبادرات التحول المؤسسي، ومواءمة مع خطط وزارة الصحة في إيصال الخدمات الصحية لمختلف المستفيدين من سكان المناطق الطرفية البعيدة عن التجمعات الصحية.

وتعمل الإدارة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، من خلال العيادات المتنقلة على تقديم الرعاية الصحية للقرى الطرفية بمكة.

وتشمل العيادات (الطب العام، وعيادة الأسنان، والمختبر، والصيدلية)، بالإضافة إلى الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به خلال هذه الزيارات؛ حيث يعمل تجمع مكة المكرمة الصحي على استمرارية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين بقرى وهجر مكة المكرمة؛ حرصًا على تيسير وصولهم للخدمات الطبية، وتمكينهم من الحصول على الخدمة العلاجية التي تحقق تطلعاتهم.

وأوضح المدير التنفيذي للمراكز الصحية د.محمد مليباري، "أن العيادات المتنقلة تعتبر بمثابة مراكز صحية أولية تعمل بكل تفانٍ لخدمة المستفيدين في مقر إقامتهم؛ لتقديم الخدمات العلاجية.. ويشغل العيادات الطبية كادر متخصص من الأطباء والفنيين لتقديم كافة أنواع الرعاية اللازمة لأهالي تلك القرى والهجر بكل يسر وسهولة".

وأكد د.عبدالله تركستاني منسق العيادات المتنقلة بالرعاية الصحية الأولية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، "أنه خلال الشهر الحالي تعتزم العيادات المتنقلة زيارة تسع قرى وهجر وهي: (البيضاء، الملحاء، دفاق، النزهة، الموقدات، السلام، أم الهشم، الغزيات، المقيطع) ضمن خطط مجدولة خصصت فيها أيامًا من كل أسبوع للزيارة والمتابعة وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتثقيفية".

وأضاف "تركستاني" أن العمل يجري على قدم وساق لتجويد الخدمات الصحية وتحسينها بما يحقق تطلعات المستفيدين سواء في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في العيادات المتنقلة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبمنهجية تعتمد على التحسين المستمر والمتابعة الدقيقة لسير العمل".

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