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القيادة تهنئ رئيس القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

في برقيتَي تهنئة من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس العقيد عثمان غزالي؛ رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي؛ رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة تهنئ رئيس القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس العقيد عثمان غزالي؛ رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي؛ رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:10 PM

القيادة تهنئ رئيس القمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

في برقيتَي تهنئة من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس العقيد عثمان غزالي؛ رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي؛ رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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