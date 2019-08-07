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"الصحة" تجهز مستشفى ميدانياً متنقلاً لخدمة الحجاج بالمشاعر

يضم طاقماً طبياً من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين

جهّزت وزارة الصحة للعام الثاني على التوالي، مستشفى ميدانياً متنقلاً بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال أدائهم فريضة الحج.

ويوجد المستشفى الميداني المتنقل بعرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، ويضم طاقماً طبياً من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى الميداني المتنقل يحتوي على 11 سريراً، منها سريران عناية مركّزة و4 أسرة للتنويم و5 كراس للرعاية الطبية، كما يحتوي على تجهيز عالٍ، حيث يضم عدداً من أجهزة التنفس الصناعي وعدداً من أجهزة صدمات القلب.

ويقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة، بالإضافة للخدمات الطارئة، ويحتوي على أوكسجين مركزي وعدد من أجهزة الضغط وأجهزة السكر وقياس الحرارة لتقديم خدمة طبية متكاملة، ويضم المستشفى الميداني طاقماً طبياً متكاملاً من أطباء جراحة وأطباء عناية مركزة وتمريض لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

ويتميز المستشفى الميداني المتنقل بأنه مزود بوحدة اتصال للتواصل مع غرفة العمليات متى ما دعت الحاجة، كما يحتوي على وحدة أوكسجين مركزي، وكذلك مولد كهرباء بإمكانه الوقوف والعمل لمدة خمسة أيام متواصلة.

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"الصحة" تجهز مستشفى ميدانياً متنقلاً لخدمة الحجاج بالمشاعر
سبق

جهّزت وزارة الصحة للعام الثاني على التوالي، مستشفى ميدانياً متنقلاً بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال أدائهم فريضة الحج.

ويوجد المستشفى الميداني المتنقل بعرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، ويضم طاقماً طبياً من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى الميداني المتنقل يحتوي على 11 سريراً، منها سريران عناية مركّزة و4 أسرة للتنويم و5 كراس للرعاية الطبية، كما يحتوي على تجهيز عالٍ، حيث يضم عدداً من أجهزة التنفس الصناعي وعدداً من أجهزة صدمات القلب.

ويقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة، بالإضافة للخدمات الطارئة، ويحتوي على أوكسجين مركزي وعدد من أجهزة الضغط وأجهزة السكر وقياس الحرارة لتقديم خدمة طبية متكاملة، ويضم المستشفى الميداني طاقماً طبياً متكاملاً من أطباء جراحة وأطباء عناية مركزة وتمريض لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

ويتميز المستشفى الميداني المتنقل بأنه مزود بوحدة اتصال للتواصل مع غرفة العمليات متى ما دعت الحاجة، كما يحتوي على وحدة أوكسجين مركزي، وكذلك مولد كهرباء بإمكانه الوقوف والعمل لمدة خمسة أيام متواصلة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
03:30 PM

"الصحة" تجهز مستشفى ميدانياً متنقلاً لخدمة الحجاج بالمشاعر

يضم طاقماً طبياً من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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جهّزت وزارة الصحة للعام الثاني على التوالي، مستشفى ميدانياً متنقلاً بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال أدائهم فريضة الحج.

ويوجد المستشفى الميداني المتنقل بعرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، ويضم طاقماً طبياً من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى الميداني المتنقل يحتوي على 11 سريراً، منها سريران عناية مركّزة و4 أسرة للتنويم و5 كراس للرعاية الطبية، كما يحتوي على تجهيز عالٍ، حيث يضم عدداً من أجهزة التنفس الصناعي وعدداً من أجهزة صدمات القلب.

ويقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة، بالإضافة للخدمات الطارئة، ويحتوي على أوكسجين مركزي وعدد من أجهزة الضغط وأجهزة السكر وقياس الحرارة لتقديم خدمة طبية متكاملة، ويضم المستشفى الميداني طاقماً طبياً متكاملاً من أطباء جراحة وأطباء عناية مركزة وتمريض لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

ويتميز المستشفى الميداني المتنقل بأنه مزود بوحدة اتصال للتواصل مع غرفة العمليات متى ما دعت الحاجة، كما يحتوي على وحدة أوكسجين مركزي، وكذلك مولد كهرباء بإمكانه الوقوف والعمل لمدة خمسة أيام متواصلة.

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