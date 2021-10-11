"الصحة": استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يُسهم في الوقاية من المتحورات

دعت إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا"

‬أكدت وزارة الصحة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يُسهم بإذن الله في الوقاية من المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 58 حالة مؤكدة وتعافي 52 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 132 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547.649 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 536.678 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 3 حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8748 حالة.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.