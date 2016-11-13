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الأهلي يتواصل مع جماهيره عبر "الواتساب"

في خطوة تعد الأولى من نوعها في الأندية السعودية

أعلنت إدارة النادي الأهلي تدشين خدمة "واتس الأهلي" في تطبيق التواصل الاجتماعي، لفتح المجال أمام جماهير النادي لإبداء مقترحاتهم وإيصال رسائلهم للإدارة واللاعبين والجهاز الفني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو مرفقاً معه عبارة "جماهيرنا الغالية: عندكم مُقترح أو رسالة للإدارة، للاعبين، للأجهزة الفنية والإدارية، أرسلها على #واتس_الأهلي".

وتعد هذه الخطوة هي الأولى على مستوى الأندية السعودية إذ لم يسبق لأي إدارة ناد سعودي تخصيص رقم أو عنوان للجماهير من أجل التواصل معه لإيصال رسائلها وتقديم مقترحاته.

ويشار أن الأهلي يحتل المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة ويتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال ووصيفه النصر.

النادي الأهلي واتس الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يتواصل مع جماهيره عبر "الواتساب"
سبق

أعلنت إدارة النادي الأهلي تدشين خدمة "واتس الأهلي" في تطبيق التواصل الاجتماعي، لفتح المجال أمام جماهير النادي لإبداء مقترحاتهم وإيصال رسائلهم للإدارة واللاعبين والجهاز الفني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو مرفقاً معه عبارة "جماهيرنا الغالية: عندكم مُقترح أو رسالة للإدارة، للاعبين، للأجهزة الفنية والإدارية، أرسلها على #واتس_الأهلي".

وتعد هذه الخطوة هي الأولى على مستوى الأندية السعودية إذ لم يسبق لأي إدارة ناد سعودي تخصيص رقم أو عنوان للجماهير من أجل التواصل معه لإيصال رسائلها وتقديم مقترحاته.

ويشار أن الأهلي يحتل المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة ويتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال ووصيفه النصر.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:01 PM

الأهلي يتواصل مع جماهيره عبر "الواتساب"

في خطوة تعد الأولى من نوعها في الأندية السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة النادي الأهلي تدشين خدمة "واتس الأهلي" في تطبيق التواصل الاجتماعي، لفتح المجال أمام جماهير النادي لإبداء مقترحاتهم وإيصال رسائلهم للإدارة واللاعبين والجهاز الفني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو مرفقاً معه عبارة "جماهيرنا الغالية: عندكم مُقترح أو رسالة للإدارة، للاعبين، للأجهزة الفنية والإدارية، أرسلها على #واتس_الأهلي".

وتعد هذه الخطوة هي الأولى على مستوى الأندية السعودية إذ لم يسبق لأي إدارة ناد سعودي تخصيص رقم أو عنوان للجماهير من أجل التواصل معه لإيصال رسائلها وتقديم مقترحاته.

ويشار أن الأهلي يحتل المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة ويتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال ووصيفه النصر.

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