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مهرجان البحر الأحمر يقدم أكثر من 20 فيلماً في "السينما التفاعلية"

البرنامج يقام بمشاركة باقة من ألمع المواهب في أعمال الواقع الافتراضي

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن أفلام الواقع التقني والواقع الافتراضي التي ستُعرَض ضمن برنامج "السينما التفاعلية"، وذلك في دورته الافتتاحية التي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل.

وتُعرَض هذه الأفلام بالتعاون مع "فن جميل"، حيث يستضيف "حي جميل" هذه العروض، وهو أحدث مجمع إبداعي في جدة، كما يعرض برنامج "السينما التفاعلية" إبداعات مثيرة توظف أحدث التقنيات لتروي قصصاً فريدة لها تأثيرها الخاص على المشاهد الذي يعيش في قلب القصة ويختبرها بنفسه.

ويشارك في البرنامج باقة من ألمع المواهب في أعمال الواقع الافتراضي، بهدف تسليط الضوء على مستقبل هذه الصناعة، وإلهام المبدعين وصناع المحتوى والاستوديوهات في منطقتنا.

ويضم البرنامج 13 فيلماً في المسابقة تتنافس على جائزة اليسر الذهبي للسينما التفاعلية، إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار، وثمانية أفلام خارج المسابقة، ويشرف على البرنامج ليز روزنتال، وهي مبرمجة قسم الواقع الافتراضي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

يُذكر أن لجنة تحكيم مسابقة السينما التفاعلية هي نسائية بالكامل، ترأسها الفنانة الأمريكية الرائدة لوري أندرسون، بمشاركة المخرجة الحاصلة على جائزة بافتا فيكتوريا مابلبيك، وواحدة من أوائل المبدعات في فن الرسم على الجدران في السعودية سارة مهنا العبدلي.

وبهذه المناسبة، قال إدوارد وينتروب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "تقدم السينما التفاعلية تجربة فريدة من نوعها، فهي فن يتسق مع بقية أفلام برنامج المهرجان، لكنها أيضاً مستقلة وفريدة من نوعها في قدرتها على كسر القوالب وتقديم أساليب جديدة لم نألفها سابقاً. نحن سعداء جداً بتقديم هذه الأفلام في المهرجان، ونتطلع لمستقبل الفنون والسينما والصناعات التقنية في السعودية الذي سيكون مبهراً بلا شك".

وحول برنامج "السينما التفاعلية"، قالت ليز روزنتال التي أشرفت على اختيار الأفلام المشاركة: "إن البرنامج هو الأقوى مقارنة مع برامج الواقع الافتراضي التي شهدتها المهرجانات الدولية حتى الآن.

وأضافت: " وقع الاختيار على حي جميل لاستضافة هذه العروض باعتباره المجمع الإبداعي الأحدث في جدة والمملكة، ومركزاً لرعاية وتقديم موجة جديدة من الفنون الإبداعية، التي ستترك أثراً كبيراً في صناعة الواقع الافتراضي التي تعتمد على هذه الفنون، خصوصاً في المنطقة العربية".

يُذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021م، فيما تتوفر التذاكر للحجز الآن عبر موقع المهرجان على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان البحر الأحمر يقدم أكثر من 20 فيلماً في "السينما التفاعلية"
سبق

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن أفلام الواقع التقني والواقع الافتراضي التي ستُعرَض ضمن برنامج "السينما التفاعلية"، وذلك في دورته الافتتاحية التي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل.

وتُعرَض هذه الأفلام بالتعاون مع "فن جميل"، حيث يستضيف "حي جميل" هذه العروض، وهو أحدث مجمع إبداعي في جدة، كما يعرض برنامج "السينما التفاعلية" إبداعات مثيرة توظف أحدث التقنيات لتروي قصصاً فريدة لها تأثيرها الخاص على المشاهد الذي يعيش في قلب القصة ويختبرها بنفسه.

ويشارك في البرنامج باقة من ألمع المواهب في أعمال الواقع الافتراضي، بهدف تسليط الضوء على مستقبل هذه الصناعة، وإلهام المبدعين وصناع المحتوى والاستوديوهات في منطقتنا.

ويضم البرنامج 13 فيلماً في المسابقة تتنافس على جائزة اليسر الذهبي للسينما التفاعلية، إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار، وثمانية أفلام خارج المسابقة، ويشرف على البرنامج ليز روزنتال، وهي مبرمجة قسم الواقع الافتراضي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

يُذكر أن لجنة تحكيم مسابقة السينما التفاعلية هي نسائية بالكامل، ترأسها الفنانة الأمريكية الرائدة لوري أندرسون، بمشاركة المخرجة الحاصلة على جائزة بافتا فيكتوريا مابلبيك، وواحدة من أوائل المبدعات في فن الرسم على الجدران في السعودية سارة مهنا العبدلي.

وبهذه المناسبة، قال إدوارد وينتروب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "تقدم السينما التفاعلية تجربة فريدة من نوعها، فهي فن يتسق مع بقية أفلام برنامج المهرجان، لكنها أيضاً مستقلة وفريدة من نوعها في قدرتها على كسر القوالب وتقديم أساليب جديدة لم نألفها سابقاً. نحن سعداء جداً بتقديم هذه الأفلام في المهرجان، ونتطلع لمستقبل الفنون والسينما والصناعات التقنية في السعودية الذي سيكون مبهراً بلا شك".

وحول برنامج "السينما التفاعلية"، قالت ليز روزنتال التي أشرفت على اختيار الأفلام المشاركة: "إن البرنامج هو الأقوى مقارنة مع برامج الواقع الافتراضي التي شهدتها المهرجانات الدولية حتى الآن.

وأضافت: " وقع الاختيار على حي جميل لاستضافة هذه العروض باعتباره المجمع الإبداعي الأحدث في جدة والمملكة، ومركزاً لرعاية وتقديم موجة جديدة من الفنون الإبداعية، التي ستترك أثراً كبيراً في صناعة الواقع الافتراضي التي تعتمد على هذه الفنون، خصوصاً في المنطقة العربية".

يُذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021م، فيما تتوفر التذاكر للحجز الآن عبر موقع المهرجان على الإنترنت.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
03:47 PM

مهرجان البحر الأحمر يقدم أكثر من 20 فيلماً في "السينما التفاعلية"

البرنامج يقام بمشاركة باقة من ألمع المواهب في أعمال الواقع الافتراضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن أفلام الواقع التقني والواقع الافتراضي التي ستُعرَض ضمن برنامج "السينما التفاعلية"، وذلك في دورته الافتتاحية التي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل.

وتُعرَض هذه الأفلام بالتعاون مع "فن جميل"، حيث يستضيف "حي جميل" هذه العروض، وهو أحدث مجمع إبداعي في جدة، كما يعرض برنامج "السينما التفاعلية" إبداعات مثيرة توظف أحدث التقنيات لتروي قصصاً فريدة لها تأثيرها الخاص على المشاهد الذي يعيش في قلب القصة ويختبرها بنفسه.

ويشارك في البرنامج باقة من ألمع المواهب في أعمال الواقع الافتراضي، بهدف تسليط الضوء على مستقبل هذه الصناعة، وإلهام المبدعين وصناع المحتوى والاستوديوهات في منطقتنا.

ويضم البرنامج 13 فيلماً في المسابقة تتنافس على جائزة اليسر الذهبي للسينما التفاعلية، إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار، وثمانية أفلام خارج المسابقة، ويشرف على البرنامج ليز روزنتال، وهي مبرمجة قسم الواقع الافتراضي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

يُذكر أن لجنة تحكيم مسابقة السينما التفاعلية هي نسائية بالكامل، ترأسها الفنانة الأمريكية الرائدة لوري أندرسون، بمشاركة المخرجة الحاصلة على جائزة بافتا فيكتوريا مابلبيك، وواحدة من أوائل المبدعات في فن الرسم على الجدران في السعودية سارة مهنا العبدلي.

وبهذه المناسبة، قال إدوارد وينتروب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "تقدم السينما التفاعلية تجربة فريدة من نوعها، فهي فن يتسق مع بقية أفلام برنامج المهرجان، لكنها أيضاً مستقلة وفريدة من نوعها في قدرتها على كسر القوالب وتقديم أساليب جديدة لم نألفها سابقاً. نحن سعداء جداً بتقديم هذه الأفلام في المهرجان، ونتطلع لمستقبل الفنون والسينما والصناعات التقنية في السعودية الذي سيكون مبهراً بلا شك".

وحول برنامج "السينما التفاعلية"، قالت ليز روزنتال التي أشرفت على اختيار الأفلام المشاركة: "إن البرنامج هو الأقوى مقارنة مع برامج الواقع الافتراضي التي شهدتها المهرجانات الدولية حتى الآن.

وأضافت: " وقع الاختيار على حي جميل لاستضافة هذه العروض باعتباره المجمع الإبداعي الأحدث في جدة والمملكة، ومركزاً لرعاية وتقديم موجة جديدة من الفنون الإبداعية، التي ستترك أثراً كبيراً في صناعة الواقع الافتراضي التي تعتمد على هذه الفنون، خصوصاً في المنطقة العربية".

يُذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021م، فيما تتوفر التذاكر للحجز الآن عبر موقع المهرجان على الإنترنت.

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