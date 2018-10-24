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الندوة العالمية تختتم دورة التخطيط الإستراتيجي لموظفي الدوائر الحكومية في جيبوتي

لموظفي الدوائر العربية بالوزارات المختلفة

اختتم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي فعاليات دورة المهارات الحديثة للتخطيط الإستراتيجي واستشراف المستقبل لموظفي الدوائر العربية بالوزارات المختلفة في جيبوتي.

واستفاد من الدورة - التي قدمت على مدار خمسة أيام بالتعاون مع وزارة العمل الجيبوتية- "60" متدربًا من مختلف الدوائر الوزارية والقطاعات الحكومية الناطقة بالعربية.

وأوضح مدير مكتب الندوة في جيبوتي ميسرة سيف، في تصريح له، أن الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إثراء المستوى المعرفي والمهاري لدى الشباب، وتأهيلهم ليكونوا قادرين على التعامل مع الأعباء الإدارية التي تواجههم في مهامهم وتسهم في بناء الشخصية القيادية لديهم.

وثمن مسؤولو الجهات الحكومية في جيبوتي دور المملكة العربية السعودية في دعم هذه البرامج البنّاءة والهادفة التي تسعى إلى تنمية المجتمعات والارتقاء بالعقول والقدرات.

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الندوة العالمية تختتم دورة التخطيط الإستراتيجي لموظفي الدوائر الحكومية في جيبوتي
سبق

اختتم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي فعاليات دورة المهارات الحديثة للتخطيط الإستراتيجي واستشراف المستقبل لموظفي الدوائر العربية بالوزارات المختلفة في جيبوتي.

واستفاد من الدورة - التي قدمت على مدار خمسة أيام بالتعاون مع وزارة العمل الجيبوتية- "60" متدربًا من مختلف الدوائر الوزارية والقطاعات الحكومية الناطقة بالعربية.

وأوضح مدير مكتب الندوة في جيبوتي ميسرة سيف، في تصريح له، أن الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إثراء المستوى المعرفي والمهاري لدى الشباب، وتأهيلهم ليكونوا قادرين على التعامل مع الأعباء الإدارية التي تواجههم في مهامهم وتسهم في بناء الشخصية القيادية لديهم.

وثمن مسؤولو الجهات الحكومية في جيبوتي دور المملكة العربية السعودية في دعم هذه البرامج البنّاءة والهادفة التي تسعى إلى تنمية المجتمعات والارتقاء بالعقول والقدرات.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
04:54 PM

الندوة العالمية تختتم دورة التخطيط الإستراتيجي لموظفي الدوائر الحكومية في جيبوتي

لموظفي الدوائر العربية بالوزارات المختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي فعاليات دورة المهارات الحديثة للتخطيط الإستراتيجي واستشراف المستقبل لموظفي الدوائر العربية بالوزارات المختلفة في جيبوتي.

واستفاد من الدورة - التي قدمت على مدار خمسة أيام بالتعاون مع وزارة العمل الجيبوتية- "60" متدربًا من مختلف الدوائر الوزارية والقطاعات الحكومية الناطقة بالعربية.

وأوضح مدير مكتب الندوة في جيبوتي ميسرة سيف، في تصريح له، أن الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إثراء المستوى المعرفي والمهاري لدى الشباب، وتأهيلهم ليكونوا قادرين على التعامل مع الأعباء الإدارية التي تواجههم في مهامهم وتسهم في بناء الشخصية القيادية لديهم.

وثمن مسؤولو الجهات الحكومية في جيبوتي دور المملكة العربية السعودية في دعم هذه البرامج البنّاءة والهادفة التي تسعى إلى تنمية المجتمعات والارتقاء بالعقول والقدرات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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11,517
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