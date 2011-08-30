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"مكتب تعليم" بشرق جدة: دوام الهيئة الإدارية بالابتدائية يبدأ الثانية والنصف ظهرًا

أعلن مكتب تعليم بشرق جدة، اليوم، من خلال تغريدة من خلال صفحته على "تويتر"، عن أن دوام الهيئة الإدارية في مدارس المرحلة الابتدائية سيبدأ عند الساعة 2:30 بعد الظهر.

وكانت وزارة التعليم أكدت أن اليوم الدراسي يبدأ عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا، لتمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في التعليم عن بعد، ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلم في المدرسة.

يُشار إلى أنه بدءًا من يوم غدٍ سيعود أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".

وأكملت وزارة التعليم جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلى جانب تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً الأدلة الاسترشادية كافة للاستخدام من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

كما هيّأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (اليوتيوب) للرجوع لها في أي وقت، حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

ويستفيد من "منصة مدرستي" أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب ٥٢٥ ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكتب تعليم" بشرق جدة: دوام الهيئة الإدارية بالابتدائية يبدأ الثانية والنصف ظهرًا
سبق

أعلن مكتب تعليم بشرق جدة، اليوم، من خلال تغريدة من خلال صفحته على "تويتر"، عن أن دوام الهيئة الإدارية في مدارس المرحلة الابتدائية سيبدأ عند الساعة 2:30 بعد الظهر.

وكانت وزارة التعليم أكدت أن اليوم الدراسي يبدأ عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا، لتمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في التعليم عن بعد، ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلم في المدرسة.

يُشار إلى أنه بدءًا من يوم غدٍ سيعود أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".

وأكملت وزارة التعليم جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلى جانب تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً الأدلة الاسترشادية كافة للاستخدام من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

كما هيّأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (اليوتيوب) للرجوع لها في أي وقت، حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

ويستفيد من "منصة مدرستي" أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب ٥٢٥ ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
11:10 PM

"مكتب تعليم" بشرق جدة: دوام الهيئة الإدارية بالابتدائية يبدأ الثانية والنصف ظهرًا

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قاسم الخبراني - الرياض
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3,906

أعلن مكتب تعليم بشرق جدة، اليوم، من خلال تغريدة من خلال صفحته على "تويتر"، عن أن دوام الهيئة الإدارية في مدارس المرحلة الابتدائية سيبدأ عند الساعة 2:30 بعد الظهر.

وكانت وزارة التعليم أكدت أن اليوم الدراسي يبدأ عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا، لتمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في التعليم عن بعد، ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلم في المدرسة.

يُشار إلى أنه بدءًا من يوم غدٍ سيعود أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".

وأكملت وزارة التعليم جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها للطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة، إلى جانب تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً الأدلة الاسترشادية كافة للاستخدام من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

كما هيّأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (اليوتيوب) للرجوع لها في أي وقت، حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

ويستفيد من "منصة مدرستي" أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب ٥٢٥ ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار.

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