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"السعودية للكهرباء": كوادرنا الوطنية تعمل رغم العواصف الرملية

لتفادي انقطاع الخدمة عن المشتركين

نشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطع فيديو مصوَّرًا لعدد من الفنيين السعوديين الذين يعملون تحت الأجواء العاصفة بمنطقة جازان؛ وذلك لتفادي انقطاع خدمة الكهرباء عن المشتركين.

وقالت الكهرباء في تغريدة على حسابها بتويتر: "الكوادر الوطنية من فنيي السعودية للكهرباء يؤدون واجبهم في التأكد من موثوقية واستمرارية الخدمة المقدمة للمشتركين بالرغم من الظروف الجوية والعواصف الرملية التي تتعرض لها منطقة جازان".

وكانت منطقة جازان قد شهدت اليوم موجة غبار، استنفرت على إثرها فِرق الدفاع المدني جهودها في مواجهة حالات الطوارئ، والظواهر البيئية المتغيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ إذ شهدت محافظات جازان استمرار موجات غبار، تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وحوادث المركبات. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": كوادرنا الوطنية تعمل رغم العواصف الرملية
سبق

نشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطع فيديو مصوَّرًا لعدد من الفنيين السعوديين الذين يعملون تحت الأجواء العاصفة بمنطقة جازان؛ وذلك لتفادي انقطاع خدمة الكهرباء عن المشتركين.

وقالت الكهرباء في تغريدة على حسابها بتويتر: "الكوادر الوطنية من فنيي السعودية للكهرباء يؤدون واجبهم في التأكد من موثوقية واستمرارية الخدمة المقدمة للمشتركين بالرغم من الظروف الجوية والعواصف الرملية التي تتعرض لها منطقة جازان".

وكانت منطقة جازان قد شهدت اليوم موجة غبار، استنفرت على إثرها فِرق الدفاع المدني جهودها في مواجهة حالات الطوارئ، والظواهر البيئية المتغيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ إذ شهدت محافظات جازان استمرار موجات غبار، تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وحوادث المركبات. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
10:20 PM

"السعودية للكهرباء": كوادرنا الوطنية تعمل رغم العواصف الرملية

لتفادي انقطاع الخدمة عن المشتركين

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فهد كاملي - جازان
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2,870

نشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطع فيديو مصوَّرًا لعدد من الفنيين السعوديين الذين يعملون تحت الأجواء العاصفة بمنطقة جازان؛ وذلك لتفادي انقطاع خدمة الكهرباء عن المشتركين.

وقالت الكهرباء في تغريدة على حسابها بتويتر: "الكوادر الوطنية من فنيي السعودية للكهرباء يؤدون واجبهم في التأكد من موثوقية واستمرارية الخدمة المقدمة للمشتركين بالرغم من الظروف الجوية والعواصف الرملية التي تتعرض لها منطقة جازان".

وكانت منطقة جازان قد شهدت اليوم موجة غبار، استنفرت على إثرها فِرق الدفاع المدني جهودها في مواجهة حالات الطوارئ، والظواهر البيئية المتغيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ إذ شهدت محافظات جازان استمرار موجات غبار، تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وحوادث المركبات. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

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