أمير تبوك يدشن مشروعات تنموية وخدمية بتيماء.. بتكلفة تخطت 500 مليون ريال

أكد أن أهالي المحافظة لهم دور كبير في تأسيس هذه البلاد.. والتاريخ يشهد على ذلك

دشّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في محافظة تيماء، اليوم؛ مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في عدد من المشروعات القائمة، التي بلغت تكلفتها أكثر من 500 مليون ريال، تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة تبوك.

وكان في استقباله في موقع عرض المشروعات بمقر الكلية الجامعية بالمحافظة، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، رئيس بلدية تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي.

وفور وصول أمير المنطقة دشن مبنى الكلية الجامعية الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 134 مليون ريال، واشتمل على الفصول والمعامل وقاعات للحاسب الآلي والمبنى الإداري ومبنى للشبكات ومكتبة، ومسرح ومطعم.

عقب ذلك دشن الأمير "فهد" مشروعات بلدية المحافظة، ومنها مبنى المركز الحضاري الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 9 ملايين ريال، ويضم مبنى ومواقف للسيارات ومسرحًا وقاعة للطعام وصالة لكبار الزوار وبهوًا رئيسًا وقاعة متعددة الأغراض ومكاتب وغرفًا للخدمات.

وشاهد أمير المنطقة عرضًا مرئيًا عن المشروعات المستقبلية لبلدية تيماء بإجمالي 200 مليون ريال، وأخرى منفذة، والتي بلغت تكلفتها ما يزيد على 117 مليون ريال، والمشروعات التي تحت التنفيذ بتكلفة بلغت 48,171,958 ريالًا، واستمع لشرح موجز من رئيس بلدية المحافظة عن تلك المشروعات المتضمنة مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وأعمال سفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين وتطوير وتجميل المنطقة التاريخية والمداخل، ومعالجة التشوه البصري، وإنشاء أسواق المواشي والأعلاف والمسلخ، وتسوير المقابر وإنشاء مشتل وإنشاء مبنى للبلدية، كما اطلع سموه على سير العمل في مشروعات البلدية الاستثمارية.

ثم دشن مبنى التأهيل الشامل بالمحافظة الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 46 مليون ريال، ويضم صالة متعددة الأغراض وعيادة للأسنان وصالات للعلاج والطعام وأخرى للزيارات، إضافة للمهاجع.

وقال أمير تبوك في تصريح صحفي عقب تدشين هذه المشروعات: أنا سعيد اليوم بتواجدي في محافظة تيماء التي لها مكانتها الخاصة في قلوب السعوديين، وتاريخ تيماء تاريخ حافل ليس من مئات السنين فحسب، بل منذ آلاف السنين، وهناك حضارات نشأت في هذه المحافظة ولا تزال آثارها باقية حتى الآن، وهناك سعي كبير لإظهارها للعالم، وهي مقتنيات هائلة جدًا، والجهات المختصة تسعى ليل نهار لإبرازها.

وأضاف: من الطبيعي بالنسبة لي أن ألتقي أهالي تيماء، الناس الذين لهم دور كبير في تأسيس هذه البلاد، رجالًا ونساءً، ولهم ماضٍ عظيم، وتاريخهم يزخر بالشخصيات البارزة، ومن يقرأ تاريخ تيماء سيعرف هذا الأمر جيدًا.

وأشاد بالمشاريع التي تم تدشينها، والتي ستخدم أبناء وبنات المحافظة، بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال.

وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن شكره لله أولاً ثم للقيادة الرشيدة، على ما تحظى به المنطقة ومحافظاتها ومراكزها التابعة من دعم مستمر لتحقيق نهضة تنموية شاملة.

وأكد أن المشاريع مستمرة في عموم المنطقة، مشيدًا بالتناغم بين الجهات في سبيل تحقيق التكامل في المشاريع كافة.