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هذه المناطق على موعد مع الأمطار في أول أيام العيد

وفق تنبيهات تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا بالرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات لحالات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، أصدرت تنبيهًا من حالة سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتبدأ الحالة في الحدود الشمالية الساعة السادسة مساء، وتتواصل حتى الثانية من فجر غد الأربعاء، وتشمل طريف، فيما تبدأ في الجوف الساعة الخامسة، وتتواصل حتى الواحدة من فجر غد الأربعاء، وتشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا.

كما تبدأ الحالة في تبوك الساعة الثالثة ظهرًا، وتتواصل حتى الساعة الواحدة من فجر غد الأربعاء، وتشمل البدع وتبوك وتيماء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه المناطق على موعد مع الأمطار في أول أيام العيد
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات لحالات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، أصدرت تنبيهًا من حالة سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتبدأ الحالة في الحدود الشمالية الساعة السادسة مساء، وتتواصل حتى الثانية من فجر غد الأربعاء، وتشمل طريف، فيما تبدأ في الجوف الساعة الخامسة، وتتواصل حتى الواحدة من فجر غد الأربعاء، وتشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا.

كما تبدأ الحالة في تبوك الساعة الثالثة ظهرًا، وتتواصل حتى الساعة الواحدة من فجر غد الأربعاء، وتشمل البدع وتبوك وتيماء.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:46 AM

هذه المناطق على موعد مع الأمطار في أول أيام العيد

وفق تنبيهات تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا بالرؤية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
15,938

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات لحالات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، أصدرت تنبيهًا من حالة سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتبدأ الحالة في الحدود الشمالية الساعة السادسة مساء، وتتواصل حتى الثانية من فجر غد الأربعاء، وتشمل طريف، فيما تبدأ في الجوف الساعة الخامسة، وتتواصل حتى الواحدة من فجر غد الأربعاء، وتشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا.

كما تبدأ الحالة في تبوك الساعة الثالثة ظهرًا، وتتواصل حتى الساعة الواحدة من فجر غد الأربعاء، وتشمل البدع وتبوك وتيماء.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,134
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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