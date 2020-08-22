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صرف 6.6 ملايين ريال من إيرادات رسوم الأراضي لـ"إسكان ينبع البحر"

في إطار استكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية بالمشروع

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ "6.6" ملايين ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وقال البرنامج في بيان صحافي، إن المادة "15" من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تُحدد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد أن لديه خطة مُتكاملة لتخصيص الإيرادات التي حُصّلت من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتابع الاحتياج خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات السكنية، علمًا بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو "4600" أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز "411" مليون متر مربع.

برنامج الأراضي البيضاء وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صرف 6.6 ملايين ريال من إيرادات رسوم الأراضي لـ"إسكان ينبع البحر"
سبق

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ "6.6" ملايين ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وقال البرنامج في بيان صحافي، إن المادة "15" من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تُحدد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد أن لديه خطة مُتكاملة لتخصيص الإيرادات التي حُصّلت من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتابع الاحتياج خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات السكنية، علمًا بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو "4600" أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز "411" مليون متر مربع.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
02:47 PM

صرف 6.6 ملايين ريال من إيرادات رسوم الأراضي لـ"إسكان ينبع البحر"

في إطار استكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية بالمشروع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ "6.6" ملايين ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وقال البرنامج في بيان صحافي، إن المادة "15" من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تُحدد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد أن لديه خطة مُتكاملة لتخصيص الإيرادات التي حُصّلت من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتابع الاحتياج خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات السكنية، علمًا بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو "4600" أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز "411" مليون متر مربع.

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