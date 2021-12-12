"استدامة": مُحفّز التربة الحيوي المبتكَر في "كاوست" يسهم في إنتاج محاصيل صحية بمياه أقل

نتائج الأبحاث أكدت أثره على زيادة وجودة الخضراوات

أكدت نتائج تجارب زراعة البيوت المحمية في مركز أبحاث استدامة، على أهمية محفز التربة الحيوي الذي طوره علماء جامعة "كاوست"؛ لزيادة إنتاج المحاصيل في الظروف المناخية الجافة.

وذلك في إطار التعاون بين المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، ومقره الرياض، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، حيث أكدت نتائج التجارب على دور المحفز الحيوي للتربة المبتكر بواسطة علماء كاوست في زيادة محصول وجودة الخضراوات في البيوت المحمية تحت الإجهاد المائي.

وأوضح البروفيسور هيربرت هيرت أستاذ علوم النبات والباحث الرئيسي في مجموعة (داروين 21) في "كاوست" أن "تأكيد استدامة على أهمية منتجنا يدل على أننا استطعنا المساهمة في تحقيق هدفين رئيسيين من أهداف رؤية المملكة 2030، وهي توفير المياه وتوفير الأمن الغذائي طويل المدى في المملكة العربية السعودية".

جدير بالذكر أن "داروين 21" هي مجموعة بحثية في كاوست تهدف إلى تعزيز الأنظمة الزراعية المستدامة في الأراضي القاحلة، وتعمل المجموعة حالياً على تحويل أبحاثها المبتكرة في مجال الميكروبات إلى شركة تجارية من خلال المشاركة في مسرعة الشركات الناشئة "تقّدم" في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وقال الدكتور ماجد سعد كبير علماء أبحاث الميكروبيولوجي في كاوست والمدير التنفيذي المستقبلي لشركة جروبيوم الناشئة: "ستنطلق شركتنا الجديدة (جروبيوم) في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على المحفزات الحيوية في السوق الدولية، وهو الأمر الذي أكدته الشركة الاستشارات في السوق الهندية، موردور إنتليجنس، حيث أفادت أن قيمة سوق المحفزات الحيوية تبلغ اليوم 2.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو في المستقبل إلى 4.9 مليار دولار".

وحددت استدامة أهدافًا استراتيجية رئيسية لتنفيذ مهمتها، بما في ذلك تطبيق ودعم التقنيات الزراعية المبتكرة، وتحسين الاستدامة الزراعية، وتحقيق تأثير أكبر من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة، وقال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) خالد العساف: "سيحقق هذا بدوره الأثر الإيجابي المنشود لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المملكة وفق أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال".

من جانبه، قال البروفيسور محمد عويس عالم أبحاث الإنتاج النباتي داخل البيوت المحمية في استدامة، إن "ظاهرة تغيّر المناخ أثرت بصورة كبيرة على إمكانية توفير مياه الري للإنتاج الزراعي، لذا فإن استخدام الميكروبات المفيدة كمنشطات حيوية للتربة يعتبر أحد الحلول المستدامة للتخفيف من شح المياه ويمكن استخدام المحفزات الحيوية التي أنتجتها مجموعة داروين 21 في كاوست، كطريقة مستدامة لتعزيز الإنتاج التجاري في البيوت المحمية بنسبة تصل إلى 10%، بالإضافة لرفع كفاءة استخدام مياه الري في الزراعة بصورة عامة".