وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف من البحر بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات القذائف المدفعية صوب شاطئ مدينة غزة.

زوارق الاحتلال تطلق عشرات القذائف على شاطئ غزة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-12 أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات القذائف المدفعية صوب شاطئ مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف من البحر بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 01:48 PM

زوارق الاحتلال تطلق عشرات القذائف على شاطئ غزة بالتزامن مع قصف مكثف شرق بلدة بيت حانون





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أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات القذائف المدفعية صوب شاطئ مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف من البحر بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.