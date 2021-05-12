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زوارق الاحتلال تطلق عشرات القذائف على شاطئ غزة

بالتزامن مع قصف مكثف شرق بلدة بيت حانون

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات القذائف المدفعية صوب شاطئ مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف من البحر بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي

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زوارق الاحتلال تطلق عشرات القذائف على شاطئ غزة
سبق

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات القذائف المدفعية صوب شاطئ مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف من البحر بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
01:48 PM

زوارق الاحتلال تطلق عشرات القذائف على شاطئ غزة

بالتزامن مع قصف مكثف شرق بلدة بيت حانون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات القذائف المدفعية صوب شاطئ مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف من البحر بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

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