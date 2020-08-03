تعاملات الاثنين.. أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت 43.38 دولارًا

وسط مخاوف متعلقة بزيادة المعروض وارتفاع إصابات "كورونا" عالميًّا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف متعلقة بزيادة المعروض، وارتفاع إصابات "كورونا" عالميًّا؛ إذ تجاوزت 18 مليونًا.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة "أوبك+" تقليص تخفيضات الإنتاج في الشهر الجاري؛ إذ كانت ملتزمة باتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًّا في الفترة من مايو وحتى نهاية يوليو.

ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3% إلى 43.38 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.6% عند 40.05 دولارًا للبرميل.