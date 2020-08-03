النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعاملات الاثنين.. أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت 43.38 دولارًا

وسط مخاوف متعلقة بزيادة المعروض وارتفاع إصابات "كورونا" عالميًّا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف متعلقة بزيادة المعروض، وارتفاع إصابات "كورونا" عالميًّا؛ إذ تجاوزت 18 مليونًا.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة "أوبك+" تقليص تخفيضات الإنتاج في الشهر الجاري؛ إذ كانت ملتزمة باتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًّا في الفترة من مايو وحتى نهاية يوليو.

ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3% إلى 43.38 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.6% عند 40.05 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تعاملات الاثنين.. أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت 43.38 دولارًا
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف متعلقة بزيادة المعروض، وارتفاع إصابات "كورونا" عالميًّا؛ إذ تجاوزت 18 مليونًا.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة "أوبك+" تقليص تخفيضات الإنتاج في الشهر الجاري؛ إذ كانت ملتزمة باتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًّا في الفترة من مايو وحتى نهاية يوليو.

ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3% إلى 43.38 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.6% عند 40.05 دولارًا للبرميل.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:54 AM

تعاملات الاثنين.. أسعار النفط تتراجع ومزيج برنت 43.38 دولارًا

وسط مخاوف متعلقة بزيادة المعروض وارتفاع إصابات "كورونا" عالميًّا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
214

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف متعلقة بزيادة المعروض، وارتفاع إصابات "كورونا" عالميًّا؛ إذ تجاوزت 18 مليونًا.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة "أوبك+" تقليص تخفيضات الإنتاج في الشهر الجاري؛ إذ كانت ملتزمة باتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًّا في الفترة من مايو وحتى نهاية يوليو.

ووفق "رويترز" على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.3% إلى 43.38 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.6% عند 40.05 دولارًا للبرميل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,621
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,836
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,363

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة